7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
Автор: Данислава Вълкова 08:08
©
Район “Западен" подготвя търг за 7 обекта. Съобщението вече е публикувано на сайта на община Пловдив. Публичният търг с явно наддаване е за имоти, които са частна общинска собственост и са включени в Годишната програма на Община Пловдив. Става въпрос за гаражи, които се намират на бул. "Пещерско шосе" 68.

Обектите са подходящи за ползване като гаражи или складове. 6 от тях са с размер 24 кв. м, а 1 гараж е с размер 71 кв. м.

Таксата за тръжните книжа е 60 евро с ДДС и се закупуват от касата на район "Западен", ул. "Вечерница" 1А. до 16:00 часа на 20.02.2026 г.

Депозит за участие се внася до 16:00 часа на 27.02.2026 г. , внесен в брой в касата на Община Пловдив - район "Западен" или с платежно нареждане по IBAN: BG23IORT73753302001003; BIC: IORTBGSF ТБ Инвестбанк АД - Клон-Пловдив, Получател: Община Пловдив - район "Западен" .

Подаването на тръжните документи става в деловодството на район "Западен" от 8:30 часа до 17:00 часа до 27.02.2026 г.

Търгът ще се проведе на 11.03.2026 г. от 10:00 часа в заседателната зала / стая № 22 / на район "Западен" на ул. "Вечерница" 1А.

Срокът на договор за наем: 5 години от датата на подписване на договора.

Началният минимален месечен размер наем с ДДС за 7-те обекта общо – 580,00 евро. 10 % от началната цена е стъпката за наддаване, а 120 евро с ДДС е депозитната вноска.







