ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
Обектите са подходящи за ползване като гаражи или складове. 6 от тях са с размер 24 кв. м, а 1 гараж е с размер 71 кв. м.
Таксата за тръжните книжа е 60 евро с ДДС и се закупуват от касата на район "Западен", ул. "Вечерница" 1А. до 16:00 часа на 20.02.2026 г.
Депозит за участие се внася до 16:00 часа на 27.02.2026 г. , внесен в брой в касата на Община Пловдив - район "Западен" или с платежно нареждане по IBAN: BG23IORT73753302001003; BIC: IORTBGSF ТБ Инвестбанк АД - Клон-Пловдив, Получател: Община Пловдив - район "Западен" .
Подаването на тръжните документи става в деловодството на район "Западен" от 8:30 часа до 17:00 часа до 27.02.2026 г.
Търгът ще се проведе на 11.03.2026 г. от 10:00 часа в заседателната зала / стая № 22 / на район "Западен" на ул. "Вечерница" 1А.
Срокът на договор за наем: 5 години от датата на подписване на договора.
Началният минимален месечен размер наем с ДДС за 7-те обекта общо – 580,00 евро. 10 % от началната цена е стъпката за наддаване, а 120 евро с ДДС е депозитната вноска.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 6 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив осигурява повече автобуси днес
07:20 / 14.02.2026
Дионисиево шествие възвестява началото на ВИНАРИЯ 2026
06:45 / 14.02.2026
Сигнали от Пловдив: Чейндж бюра продължават да обменят левове в е...
17:41 / 13.02.2026
"Нуждаещата" се шефка на социалните в Пловдив: С Бентли и рокли з...
16:46 / 13.02.2026
Оставиха в ареста софиянците, нахлули с оръжие в магазин в Пловди...
15:00 / 13.02.2026
В Пловдив бяха представени стратегически документи на ЮНЕСКО
17:04 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS