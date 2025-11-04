ИЗПРАТИ НОВИНА
563 деца кандидатства за 183 свободни места в детските градини и яслите в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:42
©
Общо 563 деца взеха участие в проведеното на 4 ноември 2025 г. класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив.  ай-голям е делът на децата за яслените групи – 368. За първа група участваха в класирането 101 деца, за втора 61 деца, за трета възрастова група 22 деца и за четвърта група само 11 деца.

За класирането бяха обявени общо 183 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 16. За първа възрастова група – за децата, родени през 2022 година, бяха обявени 56 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 36, за трета група 33 и за четвърта възрастова група – 42 свободни места.

Броят на класираните деца е 60 (16 в яслените групи, 17 в първа група, 14 във втора възрастова група, 9 в трета група и 4 деца в четвърта възрастова група).

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 10.11.2025 г.

До края на 2025 г. са предвидени още две класирания, които са съответно на 20 ноември и 9 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/







