511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив

Мъж, сътворил новогодишен екшън в "Столипиново", сключи споразумение с прокуратурата, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Случаят е от 1 януари 2025 година, когато подсъдимият Стефан Симеонов е попречил на органите на реда да изпълнят служебните си задължения.



Полицаите е трябвало да задържат Симеонов. Той обаче оказал съпротива - направил опит да извади газов пистолет, започнал да ръкомаха и ги удрял. Не позволялал и да му бъдат поставени белезници.



Въпреки трудностите униформените все пак се справили с буйния гражданин. Той обаче продължил да безчинства и започнал да рита патрулката и не искал да влезе в нея.



Симеонов днес се изправи пред Районен съд Пловдив, за да чуе какво ще бъде наказанието му. Той бе осъден да заплати 511,29 евро глоба, както и разноските по делото.



Мъжът попита съдията дали може да ги плати на разсрочено плащане, защото не знае дали ще може да се справи в 7-дневния срок. Отговорът бе отрицателен.