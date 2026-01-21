ЗАРЕЖДАНЕ...
|511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
Полицаите е трябвало да задържат Симеонов. Той обаче оказал съпротива - направил опит да извади газов пистолет, започнал да ръкомаха и ги удрял. Не позволялал и да му бъдат поставени белезници.
Въпреки трудностите униформените все пак се справили с буйния гражданин. Той обаче продължил да безчинства и започнал да рита патрулката и не искал да влезе в нея.
Симеонов днес се изправи пред Районен съд Пловдив, за да чуе какво ще бъде наказанието му. Той бе осъден да заплати 511,29 евро глоба, както и разноските по делото.
Мъжът попита съдията дали може да ги плати на разсрочено плащане, защото не знае дали ще може да се справи в 7-дневния срок. Отговорът бе отрицателен.
