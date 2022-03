© виж галерията Четири месеца остават до едно от най-вълнуващите рок събития в България за 2022 - Hills of Rock. Артистите, част от фестивала, организиран от Fest Team, който ще се проведе между 21 и 23 юли на Гребния канал в Пловдив, стават 50!



Наред с актуалните хедлайнери "Slipknot", "Sabaton" и "Mercyful Fate" и ко-хедлайнерите "Heaven Shall Burn", "Behemoth" и "Testament", към звездния афиш се присъединяват и "Elvana" и "Marco Mendoza".



Към новите попълнения "Elvana" и "Marco Mendoza", се включват и българските "Deadscape" - мелодична дет метъл банда от София, алтернативната стоунър група "Dumbfound", хардкор бандата Dishonored", мултинационалните "Maze Hunters" и прогресарите от Dash The Efford.