ЗАРЕЖДАНЕ...
4060 дела са разглеждани в Административен съд Пловдив през 2025 г.
©
На 11.03.2026 г. се проведе Общо събрание на съдиите от Административен съд – Пловдив, на което бе представен и обсъден Годишния доклад за дейността за 2025 г. от председателя Мариана Шотева.
За 2025 г. в Административен съд – Пловдив са постъпили общо 3049 дела, от които 3027 новообразувани. От тях първоинстанционни - 2192 бр., с 211 бр. повече от 2024 г. и касационните 857 бр., със 113 бр. по-малко от 2024 г.
Съотношението между първоинстанционните и касационните производства е 71,89% /2192 дела/ към 28,11% /857 дела/, което показва отчетливо изместване в полза на първоинстанционните дела, което обективно води до по-голяма фактическа и правна сложност на разглежданите производства.
От всички постъпили 3029 дела са новообразувани и 22 дела са върнати за продължаване на съдопроизводствените действия.
През отчетната година съдиите от Административен съд - Пловдив са разгледали общо 4060 дела, в който брой се включват и висящите от предходната година - 1011 дела. Свършените дела за 2025 г. съставляват 75,34% от общия брой дела за разглеждане или 3059 дела. Наблюдава се увеличение на процента свършени дела спрямо 2024 г., през която свършените са 74,47% от общия брой дела за разглеждане или 2949 дела.
Висящи в края на 2025 г. са 1001 дела /24,66%/, през 2024 г. са 1011 дела /25,53%/, през 2023 г. – 1009 дела /23,90%/, а през 2022 г. са 1029 дела /23,40%/.
През 2025 г. съдиите в Административен съд – Пловдив са провели общо 4661 открити съдебни заседания при спазване на процесуалния срок по чл. 157, ал. 1 АПК за насрочване на делата в срок не по-дълъг от два месеца от постъпване на жалбата.
Средната действителна натовареност на делата за отчетния период за разглеждане е 177,16 дела на съдия или 14,76 дела на съдия месечно. Действителната натовареност е близка до натовареността по щат предвид отработените човекомесеци през годината, които са 275 човекомесеца.
За последните четири години 2025 г. е с най-добри резултати по отношение показател срочност на постановяване на съдебните актове. В срок до един месец са постановени актове по 90,78% (2777 дела) от делата, подчерта съдия Шотева.
През 2025 г. са постановени 3059 съдебни акта, приключващи делото, от които подлежащи на обжалване са 1394. След касационна проверка в отчетния период са върнати 796 съдебни акта, от които потвърдени са 67,71% или 539 акта - 461 решения и 78 определения. Предвид тези данни може да се направи категоричен извод за постигнато отлично качество на постановените съдебни актове, отбеляза председателят.
При синтезиране на доклада съдия Шотева заяви, че: "Постигнатите резултати през 2025 г. са следствие от ефективна организация на работа, висока професионална компетентност и отговорно изпълнение на задълженията от страна на целия състав на съда. В бъдеще съдът ще продължи последователно да отстоява принципите на независимост, безпристрастност и справедливост като фундамент на общественото доверие в съдебната система“.
Гости на отчетното събрание бяха Боян Магдалинчев – представляващ Висш съдебен съвет, д-р Сибила Симеонова – председател на Шесто отделение във Върховен административен съд, г-жа Стефка Кемалова – и.ф. председател на Второ отделение във Върховен административен съд, съдия Николинка Цветкова - зам.-председател на Окръжен съд-Пловдив – полк. Асен Шопов – председател на Военен съд - Пловдив, председателят на Районен съд – Пловдив – съдия Панайот Велчев, административните ръководители на Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – прокурорите Тихомир Стоев, Ваня Христева и Петър Петров, адв. Пламен Бонев - председател на Адвокатска колегия – Пловдив, както и доц. д-р Даниела Дончева – декан на Юридическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски“.
Годишният доклад за дейността на Административен съд – Пловдив е публикуван на интернет страницата на съда.
Още от категорията
/
В Пловдив потвърдиха готовността да действат координирано при извънредна епидемична обстановка
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Обявиха обществена поръчка за проектиране на важни пътни артерии ...
20:32 / 11.03.2026
В Пловдив потвърдиха готовността да действат координирано при изв...
16:34 / 11.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.