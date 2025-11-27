ЗАРЕЖДАНЕ...
|28 книги получиха финансиране община Пловдив
Припомняме, че механизмът за финансиране на произведения на пловдивски писатели и важни за града издания има дългогодишна традиция, но възможността за финансиране на превод на чужд език е от две години. Финансиране се отпуска за творби в областите художествена литература (поезия, проза, драматургия, детска литература), литературна критика, история, краезнание, изкуствознание, културология и други издания, които са важни за град Пловдив. Документи за кандидатстване се приемат всяка година в периода от 15 юни до 15 юли чрез електронната платформа "Програма Култура“ на Община Пловдив.
Финансовата подкрепа за подготовка на български език е: за стихосбирка: до 1500 лв., за белетристична творба: до 5000 лв. За превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF“: за стихосбирка: до 5000 лв., за белетристична творба: до 10 000 лв.
Идеята на Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по програма "Култура“ на община Пловдив е да се инвестира в пловдивската литература, история и културология. Този ангажимент на Община Пловдив към местните творци цели да се осигури не само видимост на техния труд, но и трайно обогатяване на културния живот в града и популяризиране на неговото наследство по света.
"Подкрепата за пловдивските автори е сред основните приоритети на Община Пловдив в сферата на културата. Чрез този компонент ние не само насърчаваме създаването на нови произведения и съхраняването на важни за града издания, но и отваряме врати за творчеството на местните ни писатели към международната сцена. Финансирането на преводите им на чужди езици е ключов елемент в представянето на пловдивската литература извън границите на България и утвърждаването на Пловдив като значим европейски културен център“, коментира заместник-кметът по култура, археология и туризъм, Пламен Панов.
Одобрени проекти за 2024 и 2025 година
През 2024 година за подготовка на поетични или белетристични творби на български език бяха одобрени осем проекта с обща сума на финансиране 23 324,50 лв.:
Фондация "Пловдивско фотографско средище“ с "Небесносиньо утро, пладне и път след пладне“ от Иван Спасов;
ИК "Хермес“ ООД с "Тезеят в своя лабиринт. Или Дневникът на П.“ от Красимир Димовски;
"Паралингуа“ ЕООД с "Автобиография и спомени на Пловдивски митрополит Максим“;
Издателство "Ерго“ ЕООД с "Маслен нос“ от Владислав Христов;
Издателство "Жанет 45“ ООД с "Инструменти за визуално програмиране“ от Петко Танчев;
"Коала Прес“ ООД с "Татко“ от Антон Баев;
Издателство "Жанет 45“ ООД с "Хляб, любов и други ангели“ от Станислава Станоева;
ЕТ "Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ с "Емблемата "Тримонциум“ – 70 години "Балкантурист“ – Пловдив“ от Димитър Райчев.
За същата година за превод на чужд език и подготовка на поетични и белетристични творби бяха одобрени три проекта с обща сума 25 000 лв.:
Фондация "Черната кутия“ – превод на френски език на романа "И станах река“ от Недялко Славов;
Фондация "Пловдив ЛИК“ – превод на турски език на "Татко“ от Антон Баев;
"АТЛ-50“ ООД – превод на английски език на "Ничия. Трите начина на Мариана – пловдивски разкази“ от Тодор Костадинов.
През 2025 година за подготовка на поетични или белетристични творби на български език до етап "електронна книга в PDF“ бяха одобрени тринадесет проекта с обща сума 49 014 лв.:
"Елестра“ ЕООД с "Пловдивската къща през епохата на Възраждането“ от арх. Христо Пеев;
ЕТ "Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ с "Пиетро Монтани – делото на един италиански архитект в България“ от Стефан Шивачев;
Фондация "Памет“ с албума "Сборник от рисувани умотворения“ от Борис Димовски;
"Ерго“ ЕООД с подготовка на стихосбирката "Очевидното“ от Владислав Христов;
"Жанет 45“ ЕООД с "Златю Бояджиев – виденията на великия майстор, трето преработено издание“ от Димитър Пампулов;
"Жанет 45“ ЕООД с "Димитър Казаков – Нерон“, второ преработено издание от Димитър Пампулов;
Фондация "Балкански културен форум“ с "Пловдив през призмата на времето. Пощенски картички и фотографии от XIX и XX век“ от Методи Крумов и Наташа Костадинова;
"Жанет 45“ ЕООД с "Солени разкази“ от Кръстьо Раленков;
"Ерго“ ЕООД с подготовка на романа "Трактат за радостта“ от Петър Марчев;
"Коала прес“ ООД с "Колкото да влезе Бог“ от Антон Баев;
ЕТ "Издателство Летера – Надя Фурнаджиева – Цветелина Димитрова“ с "Пловдив за деца – от 6 до 106 години“ от Магдалена Николова Тодорова и Цветелина Николаева Димитрова;
К ПР 1 ЕООД с "Хипнагогия“ от Христина Мирчева;
"Жанет 45“ ЕООД с "Непокътнат свят“ от Ина Иванова.
За превод на чужд език през 2025 година бяха одобрени четири проекта с обща сума 26 980 лв.:
Фондация "Черната Кутия“ – превод на немски език на романа "И станах река“ от Недялко Славов (преводач Мартин Петрушев);
"Булгата бук“ ЕООД – превод на английски език на "Selected Poetry by Bozhana Apostolova“ от Божана Апостолова (преводач Христо Атанасов Димитров);
Ranya Bakr, Al Arabi Publishing and Distributing СД – превод на арабски език на "Открити морета“ от Владислав Минчев Христов (преводач Хайри Хасан Хамдан);
"Жанет 45“ ЕООД – превод на турски език на "И винаги любовта“ от Ина Иванова (преводач Кадрие Йозгюр).
