|25-годишен мъж e задържан при поредно посегателство на паркинг в Пловдив
Около 14:00 ч. вчера автопатрул на Първо РУ бил насочен към сигнал от тел. 112 за мъж с подозрително поведение в района на охраняем паркинг в квартал "Южен“.
На място униформените установили лек автомобил с демонтирани две гуми с джантите. При последвалите бързи действия, извършителят бил задържан в близост до мястото на инцидента.
Мъжът се оказал познайник на полицията, с криминални прояви и предишни осъждания. Срещу него е образувано бързо производство за извършеното престъпление.
