25-годишен мъж e задържан при поредно посегателство на паркинг в Пловдив

© Криминално проявен и осъждан 25-годишен пловдивчанин бе задържан в момент на поредно посегателство, съобщиха от полицията в Пловдив.



Около 14:00 ч. вчера автопатрул на Първо РУ бил насочен към сигнал от тел. 112 за мъж с подозрително поведение в района на охраняем паркинг в квартал "Южен“.



На място униформените установили лек автомобил с демонтирани две гуми с джантите. При последвалите бързи действия, извършителят бил задържан в близост до мястото на инцидента.



Мъжът се оказал познайник на полицията, с криминални прояви и предишни осъждания. Срещу него е образувано бързо производство за извършеното престъпление.