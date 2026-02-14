191 нови осветителни тела на подлеза на "Гладстон"

© Приключи подмяната на осветлението в подлеза на ул. "Гладстон“, информира кметът на Пловдив Костадин Димитров. Монтирани са общо 191 нови осветителни тела с различна мощност, както и специализирани LED тунелни осветителни тела с 10-годишна гаранция, които осигуряват по-добра видимост и по-висока енергийна ефективност.



В рамките на дейностите са подменени и осветителни стълбове, като с това се повишава безопасността както за пешеходците, така и за преминаващите моторни превозни средства. Новото осветление значително подобрява условията за движение в подлеза и допринася за по-сигурна и безопасна градска среда.



Дейностите по подмяна на осветителните тела в подлеза на улица "Гладстон" се извърши в три последователни дни в нощните часове, като бе въведена временна организация на движението.