ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|191 нови осветителни тела на подлеза на "Гладстон"
В рамките на дейностите са подменени и осветителни стълбове, като с това се повишава безопасността както за пешеходците, така и за преминаващите моторни превозни средства. Новото осветление значително подобрява условията за движение в подлеза и допринася за по-сигурна и безопасна градска среда.
Дейностите по подмяна на осветителните тела в подлеза на улица "Гладстон" се извърши в три последователни дни в нощните часове, като бе въведена временна организация на движението.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:03 / 14.02.2026
ЧСИ продава половин жилищна сграда в Пловдив
15:22 / 14.02.2026
Готварска печка причини пожар в Пловдив, възрастен мъж е в болниц...
11:52 / 14.02.2026
Пловдивчанин: Получавам озверели клаксони и псувни, стига се почт...
08:58 / 14.02.2026
Фрапиращо: От Пловдив дойде лоша новина за цените по пазарите
08:25 / 14.02.2026
7 гаража в Пловдив отиват на търг за нов наемател
08:08 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS