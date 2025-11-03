18-годишен пиян чужденец счупи с ритници бариера пред болница в Пловдив

© На сигнал за грубо нарушение на обществения ред се отзовали в ранните часове на съботния ден полицаи от Второ РУ в Пловдив. Около 3.15 ч. дежурен автопатрул бил насочен към сграда на пловдивска болница на булевард "Пещерско шосе“, където младеж във видимо неадекватно състояние с удари увредил бариера.



Извършителят – 18-годишен чужд гражданин, е отведен в районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на алкохол над 2 промила. Срещу задържания е образувано бързо производство за хулиганска проява - по чл. 325, ал. 1 от НК.