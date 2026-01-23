169 пощенски станции в Пловдивско обменят суми до 1000 лева

© Намаляват сигналите за нарушения по въвеждане на еврото в Пловдивска област, а процесът протича организирано и плавно. Това стана ясно по време на второто заседание на Областния координационен център към механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с приемането на еврото, който се председателства от областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева.



В заседанието на място или онлайн взеха участие представители на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници“, "Български пощи“, Комисията за защита на потребителите, Областна дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации. В него се включиха и заместник областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, както и главният секретар на Областната администрация Николай Чунчуков.



По време на заседанието беше отчетено, че сигналите за нерегламентирани търговски практики, свързани с необосновано повишаване на цени, неправилно двойно обозначаване на цените, закръгляване в ущърб на потребителя и отказ за приемане на плащане в евро, са силно намалели. Комисията за защита на потребителите също отчита значителен спад в броя на подадените жалби. През настоящата седмица се извършват целеви проверки на цените на лекарствените продукти от голямата потребителска кошница.



За първия месец всички пенсии и социални помощи са изплатени изцяло в евро.



"Български пощи“ ЕАД подпомагат активно процеса по обмяна на валута. В областта има 169 пощенски станции, като във всички тях се обменят суми до 1000 лв. на ден, а за сумите над 1000 до 10 000 лв. е необходима предварителна заявка от съответното лице от 3 до 5 работни дни. Заявката се подава в определените за услугата 69 станции ( виж техния списък – тук - bgpost.bg/euro_project ).



ОДМВР – Пловдив продължава да оказва активно съдействие, като поддържа засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите. За последната седмица в областта е регистриран само един случай на неистински евро банкноти.



Таксите за административни услуги, събирани от общините в област Пловдив, са превалутирани в съответствие със законовите изисквания, като не се наблюдава необосновано повишаване.



Всички институции, ангажирани в работата на Областния координационен център, продължават да следят стриктно за спазването на Закона за еврото и да работят в синхрон за гарантиране на спокойния преход към новата валута. Институциите на местно ниво продължават активните проверки във всички сфери.