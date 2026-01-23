ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|169 пощенски станции в Пловдивско обменят суми до 1000 лева
В заседанието на място или онлайн взеха участие представители на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници“, "Български пощи“, Комисията за защита на потребителите, Областна дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации. В него се включиха и заместник областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, както и главният секретар на Областната администрация Николай Чунчуков.
По време на заседанието беше отчетено, че сигналите за нерегламентирани търговски практики, свързани с необосновано повишаване на цени, неправилно двойно обозначаване на цените, закръгляване в ущърб на потребителя и отказ за приемане на плащане в евро, са силно намалели. Комисията за защита на потребителите също отчита значителен спад в броя на подадените жалби. През настоящата седмица се извършват целеви проверки на цените на лекарствените продукти от голямата потребителска кошница.
За първия месец всички пенсии и социални помощи са изплатени изцяло в евро.
"Български пощи“ ЕАД подпомагат активно процеса по обмяна на валута. В областта има 169 пощенски станции, като във всички тях се обменят суми до 1000 лв. на ден, а за сумите над 1000 до 10 000 лв. е необходима предварителна заявка от съответното лице от 3 до 5 работни дни. Заявката се подава в определените за услугата 69 станции ( виж техния списък – тук - bgpost.bg/euro_project ).
ОДМВР – Пловдив продължава да оказва активно съдействие, като поддържа засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите. За последната седмица в областта е регистриран само един случай на неистински евро банкноти.
Таксите за административни услуги, събирани от общините в област Пловдив, са превалутирани в съответствие със законовите изисквания, като не се наблюдава необосновано повишаване.
Всички институции, ангажирани в работата на Областния координационен център, продължават да следят стриктно за спазването на Закона за еврото и да работят в синхрон за гарантиране на спокойния преход към новата валута. Институциите на местно ниво продължават активните проверки във всички сфери.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата...
13:15 / 23.01.2026
Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи
13:04 / 23.01.2026
Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловди...
12:49 / 23.01.2026
Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огр...
12:33 / 23.01.2026
Голяма част от Пловдив остана без ток
11:55 / 23.01.2026
Подновиха работата по паркинга на "Пещерско шосе"
10:33 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS