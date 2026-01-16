13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото

© Plovdiv24.bg 31-годишният Илия Налбантов бе осъден на 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим за хулиганство при опасен рецидив в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Делото се гледа в съда по съкратената процедура, след като подсъдимият призна всички факти и обстоятелства от обвинителния акт.



Обвинението на Налбантов е за това, че на 16 ноември 2024 г. в Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. По данни от обвинителния акт той се е държал агресивно към случайни минувачи на публично място, отправял е обиди, нанесъл е удар с юмрук в лицето на Радка Попова, както и е причинил щети по таксиметров автомобил марка "Хюндай“.



Случаят се е разиграл на бул. "Мария Луиза“, където Налбантов се е качил в такси, което не е било в работен режим, и е поискал да бъде закаран до квартал "Столипиново“, за да си купи наркотици. След отказ от страна на водача, обвиняемият е ритал предната броня, предната и задната лява врата, обиждал е шофьора и е направил опит да го прободе с остър предмет, тип шило.



Малко по-надолу по булеварда Налбантов е срещнал Радка Попова, която била излязла до магазина, и без да бъде провокиран ѝ е нанесъл удар.



Според направената психиатрична експертиза, според която Налбантов страда от зависимост към различни психоактивни вещества и алкохол, но е вменяем и е разбирал значението на действията си.



Държавното обвинение поиска присъда в превес на отегчаващите вината обстоятелства, като изтъкна, че подсъдимият е осъждан 13 пъти и вече е изтърпявал ефективни наказания "лишаване от свобода“.



Законът предвижда от 1 до 6 години затвор, като прокуратурата настоя за наказание от 2 години, както и подсъдимият да възстанови причинени имуществени щети в размер на 500 лева и близо 1000 лева разноски по делото.



Защитата поиска минимално наказание от 1 година ефективен затвор.



Самият Налбантов заяви пред съда: "По принцип по общия ред ще взема по-голяма присъда или оправдателна, ама не ми се рискува. Съжалявам искам по-ниска присъда."



Съдът определи наказание от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.



Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.