Десетина пловдивчани излязоха на обявения за днес протест пред сградата на EVN в Града под тепетата, информираТолкова недоволни от завишените сметки за ток за декември и януари успяхме да преброим.Въпреки че хиляди българи подадоха жалби пред Комисията за защита на потребителите, КЕВР, както и самите енергодружества, в Пловдив реални протестни действия и желание да изразят гражданската си позиция имаха шепа хора."Няма да позволим този произвол. Няма да позволим кражбата над над 200 милиона евро от надписване на сметки. Ако не ни разберат, започваме делата в съда. Исковата молба е готова. Ще получат хиляди дела! Обещаваме.", заяви един от организаторите на събитието “Пловдив на гражданите" в лицето на Атанас Костов.По думите му от енергодружествата намаляват напрежението и уредите харчат повече за да изравнят до необходимите 240. Има и съмнения за хакване на системата на ЕРП-тата.Припомняме, че министърът на енергетиката заяви, че ако има надписване на сметки, то те ще бъдат приспаднати.Атанас Костов заяви, че сметката му е надвишена с 40 %, като има възможност да си я плати, но в България бизнесът и хората, които са с ниски доходи, трудно могат да си платят сметките.