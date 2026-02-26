ЗАРЕЖДАНЕ...
10 пловдивчани излязоха на протест заради високите сметки за ток
© Plovdiv24.bg
Въпреки че хиляди българи подадоха жалби пред Комисията за защита на потребителите, КЕВР, както и самите енергодружества, в Пловдив реални протестни действия и желание да изразят гражданската си позиция имаха шепа хора.
"Няма да позволим този произвол. Няма да позволим кражбата над над 200 милиона евро от надписване на сметки. Ако не ни разберат, започваме делата в съда. Исковата молба е готова. Ще получат хиляди дела! Обещаваме.", заяви един от организаторите на събитието “Пловдив на гражданите" в лицето на Атанас Костов.
По думите му от енергодружествата намаляват напрежението и уредите харчат повече за да изравнят до необходимите 240. Има и съмнения за хакване на системата на ЕРП-тата.
Припомняме, че министърът на енергетиката заяви, че ако има надписване на сметки, то те ще бъдат приспаднати.
Атанас Костов заяви, че сметката му е надвишена с 40 %, като има възможност да си я плати, но в България бизнесът и хората, които са с ниски доходи, трудно могат да си платят сметките.
Повече вижте във видеото.
Още по темата
/
Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
09:36
Когато се твърди, че потреблението не е увеличено, а в крайна сметка се получава висока сметка за ток, причината може да е и в грешно отчитане на консумацията
24.02
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
09.02
Още от категорията
/
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да ги подменят безплатно с екоуреди
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.