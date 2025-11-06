ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Започват производството на евтини коли
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12Коментари (0)1818
©
Средностатистическият европеец може скоро да си отдъхне, когато става въпрос за достъпността на новите електрически автомобили, които досега бяха твърде скъпи за голяма част от населението. Европейският съюз, който е насочил поглед към предстоящата китайска електрическа вълна, най-накрая изглежда готов да задейства механизмите за промяна. Брюксел планира да обяви създаването на изцяло нова категория за малки електрически превозни средства през декември, акт, който мнозина виждат като спасение за европейската автомобилна индустрия и потребители.

Европейският комисар по промишлеността Стефан Сежурне хвърли светлина върху амбициозния план. Комисията работи трескаво, за да определи средна класа – един вид – "мост“ между ултрамалките автомобили като Citroen Ami, които тежат само няколкостотин килограма, и пълноценните, тежки автомобили. Ключовата идея е гениално проста: защо малките градски електрически автомобили трябва да бъдат подложени на същите драстични изисквания за безопасност и технологично оборудване като огромния луксозен седан? Досега тази реформа висеше във въздуха без ясна времева рамка, но декември вече е определен като целева дата, съобщава македонското издание Pari.

Нека си го кажем – европейските автомобилни гиганти са изтласкани до краен предел. Китайските марки напредват с бясна скорост, печелейки пазарен дял на европейската територия, а ценовото им предимство се оценява на над 30%. Затова не е изненадващо, че производители като групата Renault продължават да настояват за регулаторна гъвкавост. Главният изпълнителен директор на групата, Франсоа Провост, дори препоръча един вид "мораториум“ върху автомобилните регулации за период от 10 до 15 години, за да даде зелена светлина на този нов сегмент, включително автомобили с дължина до 4,2 метра.

"Целта пред производителите е да пуснат на пазара нови малки превозни средства, чиято цена ще варира между 15 000 и 20 000 евро“, обяви Сежурн по време на автомобилното изложение в Париж. Той подчерта, че тъй като регулаторните ограничения са основен фактор, който покачва цените, създаването на облекчена регулаторна рамка е абсолютно необходимо.

Тази инициатива е повече от добре дошла. Преди това, прекалено строгите регулации правеха практически невъзможно за европейските компании да произвеждат достъпни градски автомобили, независимо дали с двигател с вътрешно горене или електрически. Резултатът бяха онези обичани и евтини градски "джобни ракети“ с двигатели с вътрешно горене, които струваха около 10 000 евро – автомобили като Fiat 500, Ford Ka, Citroen C1, Peugeot 108 и Renault Twingo. Липсата на такъв достъпен сегмент за електрически автомобили просто изтласка от пазара милиони европейци, които се нуждаят от нов автомобил.

Компании като Stellantis публично приветстваха идеята за ЕС, описвайки я като спешна необходимост. Те вярват, че възраждането на сегмента под 15 000 евро не само ще даде нов импулс на индустрията, но и ще ускори обновяването на автопарка и навлизането на електрическите превозни средства.

Всички погледи сега са насочени към декември, когато се очаква да бъдат представени конкретни мерки и регулаторни промени. Едва тогава ще стане ясно как точно Брюксел ще проправи пътя за тези така необходими, достъпни европейски електрически автомобили – битка за оцеляване, която Европа най-накрая изглежда готова да води с всички сили, пише businessnovinite.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
В Гърция купуването на жилище е почти недостижима мечта
10:18 / 06.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:26 / 05.11.2025
Чуждестранни служби съдействат в мащабна спецоперация у нас
16:48 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен...
10:59 / 05.11.2025
Земетресение разтърси Гърция, усети се и в Пловдив
09:27 / 05.11.2025
Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ
08:03 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Денят на народните будители
Войната в Украйна
Мобилните оператори вдигат месечните абонаменти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: