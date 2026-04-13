Европейската комисия работи по мащабна реформа на правилата за техническите прегледи и регистрацията на превозни средства, която да отговори на съвременните технологични реалности. Новият регламент предвижда при годишните инспекции (ГТП) вече да се проверява не само механичното състояние на колата, но и пълната функционалност на електронните системи за подпомагане на водача.

Целта на промените е повишаване на пътната безопасност и ограничаване на вредните емисии. Актуализацията е наложителна, тъй като сегашните правила от 2014 г. не обхващат напредналите технологии, интегрирани в модерните автомобили през последното десетилетие.

Под лупата на проверяващите вече ще попадат системи като автоматичното аварийно спиране, асистентът за поддържане на лентата, круиз-контролът и старт-стоп системата. Инспекторите ще следят не само дали те работят коректно, но и дали не са били софтуерно модифицирани или трайно деактивирани от собствениците. Според институциите на ЕС, масовото блокиране на функции чрез външен софтуер компрометира екологичните и безопасни стандарти на превозните средства.

Реформата предвижда и много по-строг контрол върху реалните емисии на изгорели газове. Вместо да се разчита само на статични измервания в пункта, диагностичните станции ще използват данни от OBD системите на автомобилите. Това ще позволи идентифицирането на превозни средства, които формално покриват стандартите, но в реални условия замърсяват прекомерно заради дефектни или манипулирани системи за пречистване.

Ключова роля в новия контрол ще играе системата OBFCM, която е задължителна за новите коли в ЕС от 2021 г. Тя съхранява информация за реалния разход на гориво и пробег, което дава ясна картина за работата на двигателя при ежедневна употреба. Очаква се пунктовете за ГТП да бъдат оборудвани с нови инструменти за разчитане на тези данни, за да се гарантира, че по пътищата се движат само технически изправни и екологично съобразени автомобили, пише automedia.investor.bg.