Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят"
Автор: Николина Александрова 21:01Коментари (0)354
©
Президентът на Сърбия Александър Вучич, говорейки от Брюксел, коментира изявлението на българския президент Румен Радев, че "доктрината за сръбския свят“ заплашва стабилността на Западните Балкани, предава сръбският Новости.

"Що се отнася до България, те са в предизборна кампания, разбирам ги. Те измислиха фразата "сръбски свят", може би за тях има (доктрина) "български свят". Ние нямаме това като доктрина или като политика, никога през живота си не съм го заявявал. Но им е удобно, защото го направиха фалшиво и трябваше да ми оправдаят антисръбската си политика. Защото трябва да оправдаят военния съюз между хърватите, Тирана и Прищина и евентуално София в бъдеще, защо правят военен съюз, който е базиран на лъжи", зявява Вучич.

По-рано българският президент Румен Радев призова Европейския съюз да приеме много сериозно дейностите на Белград в рамките на т. нар. доктрина "Сръбски свят", предупреждавайки, че това може да представлява сериозна заплаха за стабилността на Западните Балкани.

"Западните Балкани са критична точка за сигурността, която изисква пълното внимание на Европейския съюз“, заяви Радев на 1 ноември, отговаряйки на журналистически въпрос за опасностите, породени от проекта "Сръбски свят", и как инициативата на Белград се отразява на сигурността в региона.

"Вярвам, че е крайно време всички европейски институции да приемат този проблем много сериозно. Това е изключително чувствителен въпрос и за нас", добави Радев.

Изявлението му е широко отразено от албанските и косовските медии, допълват от сръбската телевизия N1.

По-рано стана известно, че докладчикът на Европейския парламент за Сърбия, Тонино Пицула, е предупредил за опасностите от проекта "Сръбски свят", който има за цел да възстанови части от бивша Югославия със Сърбия в центъра, като същевременно възвърне контрола над Косово и върне в орбитата на Белград вече независими държави като Черна гора, Северна Македония, части от Босна и Херцеговина и други.


