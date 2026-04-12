Според първоначалните данни от официалното преброяване на изборите в Унгария, партията "ФИДЕС“ на Виктор Орбан губи позициите си, а опозиционната "ТИСА“ води с очаквано мнозинство.

По предварителни резултати "ТИСА“ на Петер Мадяр печели около 110 места в 199-местния парламент. "ФИДЕС“ получава приблизително 71 мандата, а националистическата "Наша родина“ влиза с 9 мандата по пропорционалната система. За още 9 места към момента няма обявени данни.

Тези резултати не са окончателни и е възможно да бъдат коригирани след финалното преброяване.

Изборите са приключили в 20:00 ч. българско време. Унгарците избират общо 199 депутати по смесена система – 106 в едномандатни райони и 93 по партийни листи с 5% праг.

Избирателната активност достига 77.8%, което е значително по-високо от предишни избори. Около 5.85 милиона души са гласували от общо 7.5 милиона имащи право на глас, като това е рекордна активност, надминаваща дори изборите от 2002 г. (73.51%).

Орбан е премиер на Унгария от 2010 година и по всичко изглежда,че настъпва неговият край.