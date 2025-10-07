ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
В Гърция: Стига! Вече просто не издържаме!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:01Коментари (0)501
©
Ани, собственичка на салон за красота в Атина, заявява, че не може и не очаква служителките ѝ да работят по 13 часа на ден, защото това би повлияло негативно на качеството на работата. В същото време гръцката министърка на труда Ники Керамеос предлага закон, който позволява извънреден 13-часов работен ден, като подчертава, че това ще е само за 37 дни в годината и "в интерес на работниците“.

Синдикатите обаче са против и планират обща стачка на 1 октомври, която ще засегне транспорта и други сектори.

От юли 2024 г. в Гърция вече е въведена шестдневна работна седмица в определени отрасли, с допълнително заплащане за шестия ден. Въпреки че формално извънредната работа е доброволна, в практиката много работници са принудени да работят повече часове без компенсация.

Проф. Теодорос Кутрукис предупреждава, че удължаването на работния ден може да доведе до намалена продуктивност, спад в професионалното удовлетворение и нарушаване на баланса между работа и личен живот. Той препоръчва допълнителните часове да се въвеждат само в спешни случаи чрез преговори между работодатели и служители, предава Deutshe Welle.

Новият законопроект предвижда и гъвкаво разпределение на почивните дни, извънредна работа чрез мобилни приложения и опция за четиридневна работна седмица при 40 часа. Министърката твърди, че така законът ще отразява реалността, но експертите го критикуват като легализиране на нарушения.

Много гърци работят на две места заради ниските заплати. Керамеос твърди, че ако човек може да работи по 13 часа при два работодателя, защо да не може да го прави при един и да печели повече. Въпреки това Гърция вече има високо работно натоварване – 1886 часа годишно – но ниска продуктивност и покупателна способност.

В призива си за общата стачка синдикатът отбелязва: "Гръцките работници, които и сега работят повече часове годишно от колегите си в ЕС и съобщават за голям ръст на бърнаут и претоварване, ще се конфронтират сега с дистопия. Стига! Вече просто не издържаме".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет...
11:14 / 05.10.2025
РСМ е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедст...
08:20 / 05.10.2025
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
17:13 / 04.10.2025
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:56 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:00 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:39 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: