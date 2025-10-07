В Гърция: Стига! Вече просто не издържаме!

© Ани, собственичка на салон за красота в Атина, заявява, че не може и не очаква служителките ѝ да работят по 13 часа на ден, защото това би повлияло негативно на качеството на работата. В същото време гръцката министърка на труда Ники Керамеос предлага закон, който позволява извънреден 13-часов работен ден, като подчертава, че това ще е само за 37 дни в годината и "в интерес на работниците“.



Синдикатите обаче са против и планират обща стачка на 1 октомври, която ще засегне транспорта и други сектори.



От юли 2024 г. в Гърция вече е въведена шестдневна работна седмица в определени отрасли, с допълнително заплащане за шестия ден. Въпреки че формално извънредната работа е доброволна, в практиката много работници са принудени да работят повече часове без компенсация.



Проф. Теодорос Кутрукис предупреждава, че удължаването на работния ден може да доведе до намалена продуктивност, спад в професионалното удовлетворение и нарушаване на баланса между работа и личен живот. Той препоръчва допълнителните часове да се въвеждат само в спешни случаи чрез преговори между работодатели и служители, предава Deutshe Welle.



Новият законопроект предвижда и гъвкаво разпределение на почивните дни, извънредна работа чрез мобилни приложения и опция за четиридневна работна седмица при 40 часа. Министърката твърди, че така законът ще отразява реалността, но експертите го критикуват като легализиране на нарушения.



Много гърци работят на две места заради ниските заплати. Керамеос твърди, че ако човек може да работи по 13 часа при два работодателя, защо да не може да го прави при един и да печели повече. Въпреки това Гърция вече има високо работно натоварване – 1886 часа годишно – но ниска продуктивност и покупателна способност.



В призива си за общата стачка синдикатът отбелязва: "Гръцките работници, които и сега работят повече часове годишно от колегите си в ЕС и съобщават за голям ръст на бърнаут и претоварване, ще се конфронтират сега с дистопия. Стига! Вече просто не издържаме".