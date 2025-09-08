ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турция блокира достъпа до популярни онлайн платформи
Организацията установи, че блокирането на достъпа е станало, след като Народнорепубликанската партия (НРП) – основната опозиционна сила в Турция – призова за масови митинги. Междувременно полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул.
Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа започнаха в 23:45 часа българско и турско време в неделя вечерта.
Ройтерс отбелязва, че турският Съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не е отговорил веднага на искане за коментар относно ограниченията на достъпа.
