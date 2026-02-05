ИЗПРАТИ НОВИНА
Торнадо удари Корфу
Автор: Илиана Пенова 11:31Коментари (0)159
Торнадо удари Корфу, пише Greek City Times .

Тежко време удари Йонийските острови със сила, като торнадо връхлетя село в Корфу и причини големи щети, а обилни валежи в Кефалония предизвикаха наводнения в няколко района.

Според corfunews, торнадото е ударило Афионас в северозападна част на Корфу. Бурята е откъснала покривите на най-малко три къщи и е разрушила общински павилион.

Метеорологичната система причини смущения както в северната, така и в южната част на острова. Падащи клони на дървета кацнаха по пътищата и затрудниха движението, което наложи незабавна реакция от пожарната служба за разчистване на отломките.

В същото време интензивни валежи удариха Кефалония и причиниха наводнения на множество места. Властите продължават да следят отблизо развиващите се условия, тъй като метеорологичните явления се задържат от продължителен период от време.

Гражданска защита и пожарната служба остават в повишена готовност през цялата нощ.

Властите очакват бурната система да засегне Гърция през следващите два дни, като се очакват тежки метеорологични условия в няколко региона.







