© Торнадо удари Корфу, пише Greek City Times .



Тежко време удари Йонийските острови със сила, като торнадо връхлетя село в Корфу и причини големи щети, а обилни валежи в Кефалония предизвикаха наводнения в няколко района.



Според corfunews, торнадото е ударило Афионас в северозападна част на Корфу. Бурята е откъснала покривите на най-малко три къщи и е разрушила общински павилион.



Метеорологичната система причини смущения както в северната, така и в южната част на острова. Падащи клони на дървета кацнаха по пътищата и затрудниха движението, което наложи незабавна реакция от пожарната служба за разчистване на отломките.



В същото време интензивни валежи удариха Кефалония и причиниха наводнения на множество места. Властите продължават да следят отблизо развиващите се условия, тъй като метеорологичните явления се задържат от продължителен период от време.



Гражданска защита и пожарната служба остават в повишена готовност през цялата нощ.



Властите очакват бурната система да засегне Гърция през следващите два дни, като се очакват тежки метеорологични условия в няколко региона.