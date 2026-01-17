Синът на Рамазан Кадиров е в тежко състояние, борят се за живота му

© 18-годишният син на лидера на Чечня Рамазан Кадиров – Адам Кадиров, е в тежко състояние след автомобилна катастрофа. Това съобщи Свободна Европа.



Според източници на медията след инцидент, станал на 16 януари, тийнейджърът е откаран в най-голямата болница в страната – Републиканската болница в Грозни, и е настанен в интензивното отделение.



Временно всички улици към лечебното заведение са били затворени.



Местното опозиционно движение NIYSO също съобщи за инцидента и уточни, че кортежът на Адам Кадиров се е движил с висока скорост – кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие.



"В резултат на това колите започнаха да се блъскат една в друга, поради което има много ранени“, написа NIYSO в публикация в Телеграм.



Кой е синът на Кадиров?



В медиите в Чечня Адам Кадиров е представян като смел младеж, който се е сражавал във войната на Русия срещу Украйна и се е отличил в спортни и военни състезания.



Адам става популярен още на 15-годишна възраст, след като онлайн са публикувани кадри, на които той бие Никита Журавел, руски политически затворник, обвинен в изгаряне на Корана и арестуван.



След това видео младият Кадиров е обсипан с награди, включително званието Герой на Република Чечения, най-високото отличие в региона, и получи допълнителни отличия от няколко руски региона.



През последните години Рамзан Кадиров издигна няколко от децата си на високи позиции в правителството на Чечения.



През април 2025 г. Адам беше назначен за секретар на регионалния Съвет за сигурност, което предизвика спекулации, че Кадиров може би го подготвя за потенциален наследник. Това беше отчасти подхранвано и от слухове за лошото здраве на чеченския лидер.



По-късно през 2025 г. 17-годишният младеж отпразнува сватбата си, като мястото на празненството беше запазено в тайна.



Рамазан Кадиров публикува в Телеграм акаунта си благодарност към президента на Русия Владимир Путин за поздравленията към Адам, като написа: "Ти все още си оставаш най-преданият му приятел, запазвайки тази красива мъжка традиция.“