ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Северната ни съседка трупа дългове от по 45 000 евро в минута
По данни на финансовото министерство през ноември 2025 г. дългът достига 1121,44 млрд. леи (60,2% от БВП) – повече от два пъти над нивото от 2020 г. Анализатори предупреждават, че бързото задлъжняване, насочено основно към заплати и потребление, а не към инвестиции, ще натовари бъдещите поколения.
Икономиката е отбелязала спад второ поредно тримесечие, което потвърждава техническа рецесия, а инфлацията остава над 9% заради увеличени ДДС и акцизи. В същото време страната губи част от средствата по европейския план за възстановяване заради забавени реформи.
Правителството въведе мерки за ограничаване на дефицита, включително замразяване на заплати и пенсии и повишаване на данъци, предаде БТА. Въпреки това дефицитът за 2025 г. е 7,65% от БВП, а дългът може да достигне 70% в следващите години, ако тенденцията продължи.
Експерти предупреждават, че Румъния взема заеми главно за текущи разходи, а не за инвестиции, което поддържа висока инфлация и увеличава финансовите рискове. Само за пет години публичният дълг е нараснал с около 800 млрд. леи, като по-голямата част от средствата са отишли за заплати и пенсии, а малка част – за инвестиции, пише businessnovinite.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
Опасен страничен ефект води до изтегляне на левамизол от европейс...
15:17 / 16.02.2026
Обрат с цената на златото
12:06 / 16.02.2026
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възм...
21:16 / 13.02.2026
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS