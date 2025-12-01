Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си кариера

© През 2025 година средната температура на водата по крайбрежието на Хирошима от юли до октомври – важен период за отглеждането на стриди – е била с 1,5-1,9 °C по-висока от средната за периода 1991-2020 г.



Стридите в Япония умират масово в части от най-големия производствен район на страната, вероятно поради затоплянето на морските температури, съобщават официални представители



В някои крайбрежни райони около вътрешното море Сето в западната част на Япония – район, който представлява повече от три четвърти от производството на отглеждани стриди в Япония – около 90% от отглежданите стриди са загинали.



"Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си кариера“, каза за АФП Тацуя Морио, който отглежда стриди от над 20 години.



Шоичи Йокучи, служител в района на Хирошима, граничещ с вътрешното море Сето, каза, че подозира, че "високите температури на водата, заедно с други фактори, са виновни за масовото измиране на стридите“.



През 2025 година средната температура на водата по крайбрежието на Хирошима от юли до октомври – важен период за отглеждането на стриди – е била с 1,5-1,9 °C по-висока от средната за периода 1991-2020 г., според данни на префектурата.



Температурите на морето се повишават в световен мащаб заради климатичните промени.



"Ако по-високите температури се задържат в продължение на няколко седмици, това отслабва стридите и ги прави по-уязвими към вируси и бактерии“, заяви Йокоучи, ръководител на отдела за морски продукти.



Смъртността на събраните стриди обикновено е 30-50%.



Но интервюта, проведени от агенцията по рибарство в средата на ноември, разкриха, че в централно-източната част на префектура Хирошима смъртността е 60-90%, а в останалата част на западната част е нормална до леко повишена, съобщи миналата седмица министерството на земеделието, горите и рибарството (MAFF).



"Малкото дъждове през юли тази година, в допълнение към високите температури на водата, доведоха до повишаване на концентрацията на сол, което увреди стридите“, обясни Шиничиро Тои, служител, отговарящ за научните изследвания в областта на морските продукти.



Служител на MAFF каза: "Разследваме причината за смъртта на стридите заедно с местните власти“.



Фермерът Морио разказа пред местната телевизия Hiroshima Home Television, че дори стридите, за които се смята, че са по-устойчиви на по-високи температури, са били засегнати.