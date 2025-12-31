ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полша иска ЕС да разследва TikTok заради кампания с видеа, създадени от изкуствен интелект
Полският чиновник призова комисията "да предприеме надзорни мерки и да започне производство срещу платформата TikTok във връзка с масовото разпространение на съдържание, създадено от изкуствен интелект, което призовава за излизане на Полша от Европейския съюз“.
Тези материали се публикуват в полскоезичната част на платформата и имат признаци на координирана дезинформационна кампания, подчертава Штандески.
"“Това съдържание представлява заплаха за обществения ред, информационната сигурност и целостта на демократичните процеси в Полша и в целия Европейски съюз. Характерът на наративите, начинът на разпространението им и използването на синтетични аудиовизуални материали показват, че платформата не изпълнява задълженията, възложени ѝ като много голяма интернет платформа“, се посочва в писмото.
В генерираните от ИИ видеоклипове млади жени правят изявления в подкрепа на излизането на Полша от ЕС или повтарят други крайнодесни послания, често позовавайки се на национализма, критикувайки миграционната политика или атакувайки действащото правителство.
