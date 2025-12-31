ИЗПРАТИ НОВИНА
Полша иска ЕС да разследва TikTok заради кампания с видеа, създадени от изкуствен интелект
Автор: Николина Александрова 12:08Коментари (1)583
Полша се обърна към Европейската комисия с молба да разследва TikTok, след като на платформата започнаха да се публикуват съдържание, създадено от изкуствен интелект, с призиви за излизането на Полша от ЕС. За това се съобщава в писмо от заместник-министъра на цифровизацията Дариуш Штандески до Европейската комисия, предава Европейская правда.

Полският чиновник призова комисията "да предприеме надзорни мерки и да започне производство срещу платформата TikTok във връзка с масовото разпространение на съдържание, създадено от изкуствен интелект, което призовава за излизане на Полша от Европейския съюз“.

Тези материали се публикуват в полскоезичната част на платформата и имат признаци на координирана дезинформационна кампания, подчертава Штандески.

"“Това съдържание представлява заплаха за обществения ред, информационната сигурност и целостта на демократичните процеси в Полша и в целия Европейски съюз. Характерът на наративите, начинът на разпространението им и използването на синтетични аудиовизуални материали показват, че платформата не изпълнява задълженията, възложени ѝ като много голяма интернет платформа“, се посочва в писмото.

В генерираните от ИИ видеоклипове млади жени правят изявления в подкрепа на излизането на Полша от ЕС или повтарят други крайнодесни послания, често позовавайки се на национализма, критикувайки миграционната политика или атакувайки действащото правителство.







Руска хибридна война се води срещу ЕС от както Украйна пожела да стане неин член. Годишния бюджет за тази война надхвърля 60 млрд. евро на година. Част от тези пари се привеждат по сметките на Копейкин и другите про руски туморни образувания у нас.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

