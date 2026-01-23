ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Погребаха Валентино
Сред присъстващите на погребението бяха актрисите Ан Хатауей и Елизабет Хърли, както и дизайнерите Ана Фенди, Брунело Кучинели и Данатела Версаче, дългогодишният редактор на "Vogue“ Ана Уинтур, както и семейството и дългогодишен личен и професионален партньор на известния дизайнер Джанкарло Джамети.
Пълната базилика бе украсена изцяло с бели цветя, а до ковчега на легендарния дизайнер имаше негова черно-бяла снимка. Снимането в базиликата бе забранено на медиите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Двама души загинаха след бурите в Гърция
11:44 / 22.01.2026
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:06 / 20.01.2026
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS