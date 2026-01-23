© виж галерията Италианският моден дизайнер Валентино Гаравани, гигант на модната индустрия и основател на марката Valentino, беше погребан днес в базиликата "Санта Мария дели Анджели“ в присъствието на множество фигури от света на модата, киното, политиката и обществения живот, съобщава Ansa.



Сред присъстващите на погребението бяха актрисите Ан Хатауей и Елизабет Хърли, както и дизайнерите Ана Фенди, Брунело Кучинели и Данатела Версаче, дългогодишният редактор на "Vogue“ Ана Уинтур, както и семейството и дългогодишен личен и професионален партньор на известния дизайнер Джанкарло Джамети.



Пълната базилика бе украсена изцяло с бели цветя, а до ковчега на легендарния дизайнер имаше негова черно-бяла снимка. Снимането в базиликата бе забранено на медиите.