ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Почина голяма рок легенда
След битка с рака , певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд в петък. Тъжната новина беше обявена в изявление от групата, която изрази съболезнованията си на вдовицата на Рик, Сю, пише Daily Mail.
Рик е съосновател на Supertramp през 1970 г. заедно с колегата си певец и автор на песни Роджър Ходжсън. По-късно те привличат Дъги Томсън, Боб Зибенберг и Джон Хелиуел, с които свирят заедно от 1973 до 1983 г.
Групата беше известна с хитове като "Give a Little Bit“, "Breakfast in America“, "The Logical Song“ и "Take the Long Way Home“.
Те имаха четири номинации за наградите "Грами“ по време на съвместното си пребиваване, включително в категорията "Албум на годината“ през 80-те години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Поредно силно земетресение в Турция
08:40 / 08.09.2025
Необичайни вируси плъзнаха по турските курорти
18:57 / 07.09.2025
Силно земетресение удари Турция
14:03 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци, откакто е начело на рим...
12:42 / 07.09.2025
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
12:28 / 06.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:29 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS