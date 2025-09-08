Почина голяма рок легенда

© Певецът Рик Дейвис, който беше един от основателите на британската рок група Supertramp от 70-те години, почина на 81-годишна възраст.



След битка с рака , певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд в петък. Тъжната новина беше обявена в изявление от групата, която изрази съболезнованията си на вдовицата на Рик, Сю, пише Daily Mail.



Рик е съосновател на Supertramp през 1970 г. заедно с колегата си певец и автор на песни Роджър Ходжсън. По-късно те привличат Дъги Томсън, Боб Зибенберг и Джон Хелиуел, с които свирят заедно от 1973 до 1983 г.



Групата беше известна с хитове като "Give a Little Bit“, "Breakfast in America“, "The Logical Song“ и "Take the Long Way Home“.



Те имаха четири номинации за наградите "Грами“ по време на съвместното си пребиваване, включително в категорията "Албум на годината“ през 80-те години.