ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Няколко сгради в Париж са евакуирани след сигнал за взривно устройство
Няколко сгради са евакуират в петък вечер, 20 февруари, в Париж, за да се изясни ситуацията.
От съображения за сигурност някои сгради, като Кулата Монпарнас и Института за политически изследвания са евакуирани. Претърсванията за взривни устройства се извършват от служители на префектурата на Париж и в момента са в ход.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Властите в Румъния разкриха схема за трафик на мигранти с българс...
18:55 / 20.02.2026
Върховния съд на САЩ отмени митата на Тръмп
17:23 / 20.02.2026
Принц Андрю е освободен от ареста
22:30 / 19.02.2026
ЕК започна официално разследване срещу "Шейн"
11:52 / 19.02.2026
Една от най-големите вериги в Европа в сектора на хранителните ст...
12:57 / 18.02.2026
Земетресение в Южна Гърция
08:48 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS