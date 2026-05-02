Куба официално осъди новите икономически санкции, наложени от САЩ, определяйки ги като незаконно "колективно наказание“ срещу народа в момент, когато в Хавана се проведоха масови демонстрации за 1 май. Мерките, одобрени от американския президент, засягат ключови сектори на икономиката и бяха въведени въпреки проведените преговори между двете страни само месец по-рано.

За ескалацията на напрежението и тежкото икономическо състояние на карибския остров информира БГНЕС. Настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която насочва санкции срещу лица в секторите на енергетиката, отбраната, металургията, минната промишленост, финансите и охраната, както и срещу държавни служители, обвинени в корупция или нарушаване на правата на човека.

Кубинският външен министър Бруно Родригес категорично отхвърли принудителните мерки, като ги нарече "злоупотреба“ в социалната мрежа X. Междувременно Тръмп заяви пред аудитория във Флорида, че САЩ ще "завземат“ острова "почти незабавно“, засилвайки предишната си реторика спрямо държавата, намираща се на едва 145 километра от американския бряг.

Новите рестрикции задълбочават критичната икономическа криза в Куба. От началото на горивната блокада през януари страната изпитва остър недостиг на ресурси, като до момента е успял да акостира само един руски петролен танкер. Ежедневните прекъсвания на тока и липсата на основни стоки са довели до драстичен спад в туризма – основният източник на доходи за страната.

Санкциите бяха обявени в деня на работническия празник 1 май, когато огромни тълпи преминаха покрай американското посолство под мотото "Защити родината“. Шествието бе предвождано от кубинския президент Мигел Диас-Канел и историческия лидер Раул Кастро. Според официалните власти за последните шест седмици са събрани над шест милиона подписа "за родината и за мир“, макар легитимността на този процес да се оспорва от критици.