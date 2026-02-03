ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нарушенията вече ще се засичат автоматично и се санкционират изцяло дигитално в Гърция
Новите камери използват усъвършенствани алгоритми, които в реално време разпознават различни нарушения на пътя – преминаване на червен светофар, превишена скорост, шофиране без предпазен колан, използване на мобилен телефон без хендсфри, както и липса на каска при мотористите. Всички установени нарушения се показват директно в контролен център и се обработват изцяло по дигитален път.
Глобите се публикуват автоматично в държавния портал gov.gr, а нарушителите получават уведомления чрез SMS. Те имат достъп и до снимков материал, доказващ нарушението. Предвиден е 13-дневен срок за онлайн обжалване, като плащането на санкциите също се извършва електронно. Наказателните точки и глобите се вписват автоматично в централния регистър на пътните нарушения SESO, а отнемането на шофьорска книжка вече може да става и дигитално.
Още по време на пилотната фаза камерите са отчели изключително висок брой нарушения. Само за четири дни през декември една от осемте камери в област Атика е регистрирала над 1000 случая на говорене по мобилен телефон или шофиране без предпазен колан, както и около 800 превишения на скоростта. Тогава санкции не са били налагани, но от началото на 2026 г. глобите вече се изпращат автоматично и без изключения.
Мерките предизвикват полярни реакции сред шофьорите в Атина. Част от тях се съмняват в безгрешността на изкуствения интелект и настояват за по-добро обучение на водачите, докато други виждат в камерите ефективен начин за налагане на дисциплина на пътя. Таксиметровият шофьор Танос Маврис твърди, че ефектът вече е осезаем – според него почти никой не си позволява да кара без предпазен колан, а мотоциклетистите масово използват каски, за разлика от преди.
Борбата с пътните произшествия обаче няма да се води само с тези осем камери. До юни в района на Атина ще бъдат монтирани още 388 устройства за засичане на преминаване на червен светофар, а в цялата страна се планира инсталирането на близо 2500 нови камери, финансирани с европейски средства. Част от тях ще следят движението в бус лентите и ще бъдат разположени на места с висока концентрация на катастрофи.
През 2024 г. в Гърция са регистрирани 665 смъртни случая по пътищата, а през 2025 г. – 522. По този показател страната е на трето място в Европейския съюз след Румъния и България. Очакванията са, че въвеждането на интелигентните камери ще подобри пътната дисциплина и ще допринесе за спасяването на човешки животи.
