ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Нарушенията вече ще се засичат автоматично и се санкционират изцяло дигитално в Гърция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)683
©
Камери с изкуствен интелект вече следят пътния трафик на осем ключови кръстовища в района на гръцката столица Атина. След пробна фаза, започнала през декември 2025 г., системата е в пълна експлоатация от края на януари тази година, съобщава германското издание "Тагесцайтунг“.

Новите камери използват усъвършенствани алгоритми, които в реално време разпознават различни нарушения на пътя – преминаване на червен светофар, превишена скорост, шофиране без предпазен колан, използване на мобилен телефон без хендсфри, както и липса на каска при мотористите. Всички установени нарушения се показват директно в контролен център и се обработват изцяло по дигитален път.

Глобите се публикуват автоматично в държавния портал gov.gr, а нарушителите получават уведомления чрез SMS. Те имат достъп и до снимков материал, доказващ нарушението. Предвиден е 13-дневен срок за онлайн обжалване, като плащането на санкциите също се извършва електронно. Наказателните точки и глобите се вписват автоматично в централния регистър на пътните нарушения SESO, а отнемането на шофьорска книжка вече може да става и дигитално.

Още по време на пилотната фаза камерите са отчели изключително висок брой нарушения. Само за четири дни през декември една от осемте камери в област Атика е регистрирала над 1000 случая на говорене по мобилен телефон или шофиране без предпазен колан, както и около 800 превишения на скоростта. Тогава санкции не са били налагани, но от началото на 2026 г. глобите вече се изпращат автоматично и без изключения.

Мерките предизвикват полярни реакции сред шофьорите в Атина. Част от тях се съмняват в безгрешността на изкуствения интелект и настояват за по-добро обучение на водачите, докато други виждат в камерите ефективен начин за налагане на дисциплина на пътя. Таксиметровият шофьор Танос Маврис твърди, че ефектът вече е осезаем – според него почти никой не си позволява да кара без предпазен колан, а мотоциклетистите масово използват каски, за разлика от преди.

Борбата с пътните произшествия обаче няма да се води само с тези осем камери. До юни в района на Атина ще бъдат монтирани още 388 устройства за засичане на преминаване на червен светофар, а в цялата страна се планира инсталирането на близо 2500 нови камери, финансирани с европейски средства. Част от тях ще следят движението в бус лентите и ще бъдат разположени на места с висока концентрация на катастрофи.

През 2024 г. в Гърция са регистрирани 665 смъртни случая по пътищата, а през 2025 г. – 522. По този показател страната е на трето място в Европейския съюз след Румъния и България. Очакванията са, че въвеждането на интелигентните камери ще подобри пътната дисциплина и ще допринесе за спасяването на човешки животи.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
България се появи в досиетата на Епстийн
09:40 / 02.02.2026
Тежка катастрофа с автобус в Турция, има загинали и много ранени
17:33 / 01.02.2026
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
17:27 / 01.02.2026
Зеленски: Няма да се съгласим да дадем Донецк и Луганск на Русия
16:15 / 01.02.2026
SpaceX ограни използването на Starlink от Русия
14:02 / 01.02.2026
Увеличи се броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания
18:48 / 31.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
По-древен от Рим и по-устойчив от Троя: Хилядолетният Пловдив оживя във видео, създадено с изкуствен интелект
10:07 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: