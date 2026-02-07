ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Нападение над студенти в Лондон
Според полицията инцидентът е станал вечерта на 6 февруари. В резултат на нападението двама млади мъже на около 20 години са били намушкани, а 22-годишен мъж е получил порязване по лицето. Младежите са хоспитализирани. Нараняванията им не се считат за животозастрашаващи. Всички жертви са идентифицирани като студенти в университета Роял Холоуей в столицата.
Заподозреният, мъж на около 30 години, е арестуван по подозрение за причиняване на тежка телесна повреда. Мотивът му остава неясен. Полицията описа инцидента като "сериозен“, но "изолиран инцидент“, включващ две групи хора, които не се познават. Според правоохранителните органи, други двама, участвали в нападението, са избягали от местопрестъплението. Те са обявени за издирване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
17:13 / 03.02.2026
Бомба срещу популярен в България сръбски певец
15:58 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS