Нападение над студенти в Лондон
Автор: Борислава Благоева 17:46Коментари (0)427
©
Трима студенти бяха нападнати с нож на жп гара Егам в Съри, близо до Лондон. Това става ясно от изявление на Британската транспортна полиция днес, предава The Mirror.

Според полицията инцидентът е станал вечерта на 6 февруари. В резултат на нападението двама млади мъже на около 20 години са били намушкани, а 22-годишен мъж е получил порязване по лицето. Младежите са хоспитализирани. Нараняванията им не се считат за животозастрашаващи. Всички жертви са идентифицирани като студенти в университета Роял Холоуей в столицата. 

Заподозреният, мъж на около 30 години, е арестуван по подозрение за причиняване на тежка телесна повреда. Мотивът му остава неясен. Полицията описа инцидента като "сериозен“, но "изолиран инцидент“, включващ две групи хора, които не се познават. Според правоохранителните органи, други двама, участвали в нападението, са избягали от местопрестъплението. Те са обявени за издирване.







