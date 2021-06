Най-голямата хранителна компания в света призна, че голяма част от продуктите й не са здравословни

© Най-голямата хранителна компания в света - Nestlé, признава във вътрешен документ, че повече от 60% от основните ѝ хранителни продукти и напитки не отговарят на "признатата дефиниция за здраве" и че "някои категории продукти никога няма да станат здравословни, колкото и да ги обновяваме", съобщава Financial Times, цитирани от "Капитал". В презентация, разпространена сред топ мениджърите в началото на тази година, достигнала до Financial Times, се казва, че само 37% от храната и напитките на Nestlé, с изключение на продукти като храни за домашни любимци и специализирано медицинско хранене, имат рейтинг над 3.5 по системата за здравни звезди на Австралия.



Австралийската система оценява храните до пет звезди и се използва в изследвания на международни групи като Access to Nutrition Foundation. Nestlé, която произвежда KitKat, нудели Maggi и Nescafe, описва прага 3.5 звезди като "призната дефиниция на здравето".



В презентацията се казва още, че извън разбиранията за здравословни продукти са около 70% от хранителните продукти на компанията заедно с 96% от напитките и 99% от портфолиото за сладкарски изделия и сладолед на Nestlé. Водата и млечните продукти имат по-добри резултати, като 82% от водите и 60% от млечните продукти достигнаха прага от 3.5 звезди.



"Направихме значителни подобрения в нашите продукти, но портфолиото ни все още се представя по-слабо от установените дефиниции за здраве, в обстановка, в която регулаторният натиск и изискванията на потребителите скачат рязко", казва още презентацията.



Данните не включват бебешкото мляко, храните за домашни любимци, кафето и храните за хора със специфични здравословни проблеми.



Това означава, че резултатът засяга едва около половината от общите годишни приходи на Nestlé (72.7 млрд. паунда). Информацията идва във момент на нарастващи опити за борба със затлъстяването и натиск за по-здравословно хранене навсякъде. Ръководителите в Nestlé обмислят възможностите си относно нови посоки по отношение на храненето и предстои да разкрият плановете си тази година.