ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Млада жена оцеля 17 дни сама в джунглата със счупен крак
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54Коментари (0)210
©
Животът сред дивата природа изглежда напълно невъзможен за съвременните хора. Особено  на фона на удобствата, с които сме свикнали да живеем. И вероятно всеки е убеден, че не би могъл в никакъв случай да оцелее в джунглата.

Оказва се обаче, че човек не би могъл да знае какви са способностите му – докато не бъде поставен в условия, поставящи на изпитание силите и духа. Историята на Аманда Елър е истински пример за това.

Тя е едва на 35 години, когато се губи в горите на резервата Макавао, част от хавайския остров Мауи. Физиотерапевтът и преподавател по йога решава да навлезе в джунглата за кратка разходка, оставяйки всичките си вещи в колата, спряна на пътя. 

Аманда изобщо не предполагала какво ще се случи. Тя се отклонява само за миг от пътеката, но това да е напълно достатъчно да се случи неочакваното – младата жена се губи сред дърветата и гъстите храсти.

Аманда се лута часове наред, а ситуацията става още по-сложна, когато, на четвъртия ден от изгубването си пада от скала и чупи крака си. Малко след това губи обувките си, отнесени от реките.

Дори и за миг обаче тя не рухва психически. И именно това ѝ помага да оцелее, въпреки обстоятелствата и липсата ѝ на каквито и да е умения за оцеляване сред дивата природа. Храни се с горски плодове и пие вода от изворите.

И така, благодарение на волята и силния си дух, след 17 дни в джунглата, Аманда успява да дочака своето спасение.

Днес, шест години по-късно, Елър разказа пред ABC News, че все още се възстановява от това травматично преживяване. "Нищо не е същото от тогава насам. Тази случка промени целия ми живот,“ казва тя.

И споделя какво си спомня. "Опитвах се да намеря пътя, но колкото повече вървях, положението ставаше по-лошо. Нямах никакви ресурси да се справя със ситуацията. Единствено вярата и волята ми помогнаха да не се предам.“

И добавя, че всеки ден се е надявала, че хората я търсят. И когато, на 17-ия ден, един хеликоптер се появил точно над нея, тя разбрала, че е спасена. "Беше истинско чудо,“ убедена е Аманда.

Елър е хоспитализирана за кратко заради нараняванията си. "Нямаше и един сантиметър от мен, който да не е надраскан или разкъсан по някакъв начин - защото джунглата е жестока,“ казва тя.

Аманда определя преживяното и като "възможност да преодолееш страха от всичко.“ "То наистина разруши нещата, които ми пречеха да виждам светлината в живота. Сега вярвам, че всичко се случва с причина и съм благодарна за преживяването, въпреки че все още се възстановявам от него.“

Елер споделя и, че е намерила сили да се върне в резервата Макавао. Това се случва през декември 2020 г. - като форма на терапия чрез излагане. И няколко пъти е посещавала гората сама – придържайки се към главната пътека и носейки мобилен телефон и всички останало, необходимо за оцеляване.

"Открих собствения си мир сред природата. Просто сега съм много по-внимателна, отколкото бях преди“, казва Аманда, пише Ladyzone.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
23:02 / 03.12.2025
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025
Земетресение в Турция
13:03 / 30.11.2025
Нова беда сполетя Гърция
18:35 / 29.11.2025
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
13:05 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Никулден 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: