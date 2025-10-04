ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Летището в Мюнхен спря полетите за втори път заради дронове
Летищните власти се готвеха да подновят работа тази сутрин, но нови наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близкото въздушно пристранство отложиха отварянето на двете писти на летището. Над 80 полета са отменени, пренасочени или забавени.
Летището беше затворено малко преди 21 часа снощи заради множество наблюдения на дронове. Властите в Белгия също съобщиха, че разследват наблюдения на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:00 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:39 / 04.10.2025
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управл...
23:33 / 03.10.2025
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:13 / 03.10.2025
Намериха решение за проблема в пловдивското село Труд
17:15 / 03.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си?
22:33 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS