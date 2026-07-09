36-годишната австралийка Стефани преживя истински кошмар по време на самостоятелното си пътуване в Италия, след като стана жертва на две последователни отвличания от двама различни мъже в рамките на броени часове. Жената успя да се спаси по чудо чрез скокове от движещи се автомобили и бягство в провинцията, информира Ню Йорк Пост.

Стефани, която заема позицията на изпълнителен директор в Мелбърн, пътувала из Европа с приятели през октомври миналата година. Когато компанията ѝ се прибрала в Австралия, тя решила да остане още няколко дни в Италия, за да проучи популярната местна програма за продажба на изоставени къщи срещу символичната цена от 1 евро. По време на престоя си в Ло Станьоне, разположено край град Марсала в Сицилия, тя се присъединила към среща на местни кайтсърфисти. Когато групата решила да се премести в друг бар, Стефани приела предложението на един от присъстващите мъже да я закара с личния си автомобил.

Веднага след потеглянето обаче шофьорът започнал да кара с опасно висока скорост. Пред медията news.com.au Стефани споделя неговите думи: "Каза: "Да видим дали тази кола може да стигне 160 км/ч.“ Тя го помолила незабавно да спре, за да слезе, но мъжът единствено ускорявал. След около 12 километра преход превозното средство навлязло в ограден частен имот. Уверявайки се, че вратата е отключена, австралийката изскочила от колата при първата възможност и побягнала с всички сили, криейки се зад най-близките обекти, за да се спаси от евентуално преследване.

След като извървяла няколко километра пеша, Стефани достигнала до малко населено място, където забелязала кола на охранителна фирма. С помощта на мобилно приложение за превод тя обяснила на дежурния служител какво е преживяла, и той се съгласил да я транспортира до мястото, където е отседнала. По пътя обаче пазителят на реда отбил встрани и поискал смартфона ѝ под предлог, че ще ползва преводача. Вместо това той написал съобщение: "Какво ще ми дадеш в замяна, че те прибрах?“ Реагирайки незабавно, Стефани видяла, че вратата отново е отключена, изскочила бързо от автомобила и успяла да избяга, криейки се в намиращото се наблизо лозе.