ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Клиентите на Booking вече могат да плащат чрез Revolut Pay
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:32Коментари (0)265
©
Revolut, глобалната компания за финансови технологии с над 65 милиона потребители по света и стотици хиляди бизнес клиенти, днес обяви ново глобално партньорство за плащания с една от водещите онлайн платформи за пътувания в света - Booking.com. С разширяването на иновативното предложение за пътувания на Revolut милиони клиенти на Booking.com вече могат да плащат чрез Revolut Pay, оптимизираното решение на Revolut за плащания с едно кликване, както и да се възползват от разнообразие от валути.

Това партньорство е естествена стъпка напред, имайки предвид припокриването на клиентите между двете компании, като около 9 милиона потребители от глобалната потребителска база на Revolut вече са правили покупки в Booking.com. Това подчертава ангажимента на Revolut към туристическия сектор, като Booking.com става най-големият ѝ партньор в областта на пътуванията, приел Revolut Pay. Това е в резултат на все така растящия брой потребители на Revolut Pay, които вече достигат почти 2 милиона активни месечни потребители. 

Използването на Revolut Pay като метод за плащане при поръчка означава, че клиентите могат бързо и сигурно да закупят своето настаняване на Booking.com, а след това и полети и коли под наем (Прилагат се правила и условия). В момента на плащане клиентите са пренасочени от платформата на Booking.com, за да извършат плащането чрез приложението на Revolut само с едно щракване, което улеснява процеса на резервация и защитава покупката чрез вградената биометрична сигурност на Revolut.

Като ексклузивно предимство, клиентите, които плащат с Revolut Pay, получават допълнителни RevPoints при всяка покупка. RevPoints е първата програма за лоялност с дебитни карти, обхващаща цяла Европа, като точките могат да бъдат използвани при хиляди търговци, когато плащате чрез Revolut Pay, включително при Booking.com, както и други предимства като въздушни мили, престои, карти за подарък, преживявания и много други в приложението Revolut (Прилагат се правила и условия). За ограничен период от време, от 17 ноември до 3 януари, потребителите могат да се възползват от 10 пъти повече RevPoints при своите покупки, като така ще достигнат следващото си пътуване по-бързо (Прилагат се правила и условия).

"Нашата стратегия в Revolut е да посрещнем клиентите на тяхното положение", казва Alex Codina, главен управител по придобиванията в Revolut. "С оглед на любовта на нашите клиенти към пътуванията и милионите потребители на Booking.com, това партньорство е естествено за нас. Чрез интегрирането на Revolut Pay се постига процес на плащане, който е по-бърз, по-сигурен и в крайна сметка по-изгоден за потребителите."

"В Booking.com винаги търсим начини да направим пътуванията по-достъпни за всички, а въвеждането на иновативни решения, които да направят трансакциите в нашата платформа бързи, сигурни и гъвкави за всички клиенти, е ключово за постигането на тази цел. С оглед на бързия растеж на Revolut в ключови европейски пазари това партньорство беше естествено за нас", казва JC Rodriguez, старши директор на търговските финансови технологии в Booking.com. "Развълнувани сме от това сътрудничество и ще продължим да работим с Revolut, за да открием стратегически възможности, които да донесат стойност на нашите милиони пътници и партньори по целия свят."

За да осигури това ново платежно решение за пътуващите, Booking.com е приела Revolut Business, като използва системата в своите ежедневни операции. Това доверие в бизнес решенията на Revolut изгражда стабилна основа за по-нататъшното разширяване на партньорството.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Ryanair: Безпрецедентно решение, ще го обжалваме!
09:17 / 19.11.2025
Четиричленно семейство почина в хотел в Истанбул
11:06 / 18.11.2025
Европейският съюз с нови правила за безвизово пътуване
17:08 / 17.11.2025
Зеленски за "Вертикалния газов коридор", който минава през Българ...
18:17 / 16.11.2025
Инвеститори купуват апартаменти с едно съобщение и без оглед
18:11 / 16.11.2025
Украйна ще внася газ от Гърция през България?
11:05 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: