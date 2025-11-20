Клиентите на Booking вече могат да плащат чрез Revolut Pay

© Revolut, глобалната компания за финансови технологии с над 65 милиона потребители по света и стотици хиляди бизнес клиенти, днес обяви ново глобално партньорство за плащания с една от водещите онлайн платформи за пътувания в света - Booking.com. С разширяването на иновативното предложение за пътувания на Revolut милиони клиенти на Booking.com вече могат да плащат чрез Revolut Pay, оптимизираното решение на Revolut за плащания с едно кликване, както и да се възползват от разнообразие от валути.



Това партньорство е естествена стъпка напред, имайки предвид припокриването на клиентите между двете компании, като около 9 милиона потребители от глобалната потребителска база на Revolut вече са правили покупки в Booking.com. Това подчертава ангажимента на Revolut към туристическия сектор, като Booking.com става най-големият ѝ партньор в областта на пътуванията, приел Revolut Pay. Това е в резултат на все така растящия брой потребители на Revolut Pay, които вече достигат почти 2 милиона активни месечни потребители.



Използването на Revolut Pay като метод за плащане при поръчка означава, че клиентите могат бързо и сигурно да закупят своето настаняване на Booking.com, а след това и полети и коли под наем (Прилагат се правила и условия). В момента на плащане клиентите са пренасочени от платформата на Booking.com, за да извършат плащането чрез приложението на Revolut само с едно щракване, което улеснява процеса на резервация и защитава покупката чрез вградената биометрична сигурност на Revolut.



Като ексклузивно предимство, клиентите, които плащат с Revolut Pay, получават допълнителни RevPoints при всяка покупка. RevPoints е първата програма за лоялност с дебитни карти, обхващаща цяла Европа, като точките могат да бъдат използвани при хиляди търговци, когато плащате чрез Revolut Pay, включително при Booking.com, както и други предимства като въздушни мили, престои, карти за подарък, преживявания и много други в приложението Revolut (Прилагат се правила и условия). За ограничен период от време, от 17 ноември до 3 януари, потребителите могат да се възползват от 10 пъти повече RevPoints при своите покупки, като така ще достигнат следващото си пътуване по-бързо (Прилагат се правила и условия).



"Нашата стратегия в Revolut е да посрещнем клиентите на тяхното положение", казва Alex Codina, главен управител по придобиванията в Revolut. "С оглед на любовта на нашите клиенти към пътуванията и милионите потребители на Booking.com, това партньорство е естествено за нас. Чрез интегрирането на Revolut Pay се постига процес на плащане, който е по-бърз, по-сигурен и в крайна сметка по-изгоден за потребителите."



"В Booking.com винаги търсим начини да направим пътуванията по-достъпни за всички, а въвеждането на иновативни решения, които да направят трансакциите в нашата платформа бързи, сигурни и гъвкави за всички клиенти, е ключово за постигането на тази цел. С оглед на бързия растеж на Revolut в ключови европейски пазари това партньорство беше естествено за нас", казва JC Rodriguez, старши директор на търговските финансови технологии в Booking.com. "Развълнувани сме от това сътрудничество и ще продължим да работим с Revolut, за да открием стратегически възможности, които да донесат стойност на нашите милиони пътници и партньори по целия свят."



За да осигури това ново платежно решение за пътуващите, Booking.com е приела Revolut Business, като използва системата в своите ежедневни операции. Това доверие в бизнес решенията на Revolut изгражда стабилна основа за по-нататъшното разширяване на партньорството.