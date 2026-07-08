Колумбийският град Меделин постигна впечатляващ екологичен успех, като свали температурите в някои свои части с до 3°C и подобри значително качеството на въздуха чрез засаждането на близо 900 000 дървета и 2,5 милиона по-малки растения.

Проектът "Зелени коридори“

Стартиралата през 2016 г. програма, наречена "Зелени коридори“, имаше за основна цел да се пребори с ефекта на "градския топлинен остров“ и високото ниво на замърсяване. Инициативата преобрази изцяло улици, булеварди, паркове и речни брегове, превръщайки ги в свързана обща зелена мрежа. В рамките на проекта бяха изградени общо 30 зелени коридора, от които 18 са разположени по протежение на улиците, а 12 са развити покрай речните корита.

Основната концепция на инициативата беше да се свържат съществуващи, но доскоро напълно изолирани зелени площи, за да се оформи непрекъсната и устойчива екосистема в градската среда. Освен масовото засаждане на дървета, проектът обхвана полагането на храсти, цветя, изграждането на вертикални градини и цялостно озеленяване на покривни пространства.

Осезаеми резултати и международно признание

Благодарение на реализираното мащабно засаждане, средната температура в Меделин вече е спаднала с около 2°C, а в най-ефективно подбраните зони охлаждането достига до 3°C. В процеса на работа множество бетонни и асфалтови настилки бяха премахнати и заменени с пропусклива почва и подходяща растителност, която абсорбира успешно дъждовната вода и намалява акумулирането на топлина в града.