ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|''Ислямска държава'' пое отговорност за терористична атака
Новината съобщи разузнавателната организация SITE, която следи дейността на джихадистките групи.
"След като достигна вътрешната порта на храма, атентаторът-мъченик задейства взривната си жилетка сред шиитското множество и причини голям брой жертви и ранени", се казва в изявление на "Ислямска държава", цитирано от организацията.
Министърът на отбраната Ходжа Асиф заяви, че атентаторът самоубиец се е взривил "в последния ред от поклонниците“, като първоначално е открил огън по хората в джамията. Той също така твърди, че нападателят е пътувал до Афганистан и обвини Индия, че е спонсорирала нападението.
Индия отрече обвиненията. Министерството на външните работи на страната осъди нападението и нарече твърденията на Исламабад "безпочвени“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
17:13 / 03.02.2026
Бомба срещу популярен в България сръбски певец
15:58 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS