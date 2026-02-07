''Ислямска държава'' пое отговорност за терористична атака

© Отговорност за самоубийствения атентат от 6 февруари в джамия в пакистанската столица Исламабад, при който загинаха най-малко 31 души, а 169 бяха ранени, пое групировката "Ислямска държава", предава Hindustan Times.



Новината съобщи разузнавателната организация SITE, която следи дейността на джихадистките групи.



"След като достигна вътрешната порта на храма, атентаторът-мъченик задейства взривната си жилетка сред шиитското множество и причини голям брой жертви и ранени", се казва в изявление на "Ислямска държава", цитирано от организацията.



Министърът на отбраната Ходжа Асиф заяви, че атентаторът самоубиец се е взривил "в последния ред от поклонниците“, като първоначално е открил огън по хората в джамията. Той също така твърди, че нападателят е пътувал до Афганистан и обвини Индия, че е спонсорирала нападението.



Индия отрече обвиненията. Министерството на външните работи на страната осъди нападението и нарече твърденията на Исламабад "безпочвени“.