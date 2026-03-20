Сред първите хора, които отдадоха почит на култовия актьор Чък Норис, бе премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, предава Sky News.  

''Сара и аз бяхме дълбоко натъжени да чуем за кончината на Чък Норис, голям приятел на Израел и близък личен приятел.

Чък донесе бойните изкуства и топлината на характера си на милиони хора по света.

Нека паметта му бъде благословена'', написа израелският премиер в Х.