ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
Планът за действие на ЕК има за цел да защити психичното здраве на децата и тийнейджърите онлайн в ЕС. Планът за действе се основава на: въвеждане на общоевропейско приложение, в което жертвите на онлайн тормоз могат лесно да получат помощ, координиране на националните подходи за справяне с вредното поведение онлайн и предотвратяване на кибертормоза чрез насърчаване на по-добри и по-безопасни цифрови практики. Това съобщават от ЕК, цитирани от ФОКУС.
Общоевропейско приложение за докладване на кибертормоз
Жертвите на кибертормоз трябва да имат ясен и лесен начин да съобщават за тормоз и да получават помощ. Ето защо съществен елемент от плана за действие е пускането на лесно за използване и достъпно приложение за докладване на кибертормоз на национална телефонна линия за помощ. По-важното е, че приложението ще бъде начин децата и тийнейджърите да получат подкрепа и те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи подробен план на приложението, който след това държавите членки могат да използват за адаптиране, превод и свързване със съответните национални служби.
Координиран подход на ЕС
Всеки млад човек в целия ЕС следва да бъде еднакво защитен от кибертормоз. Държавите членки следва да разработят всеобхватни национални планове и да използват общо разбиране за кибертормоза, за да събират и сравняват данни. Това е важна стъпка към по-обединен фронт срещу кибертормоза.
В ход са инициативи за защита и овластяване на малолетните и непълнолетните лица онлайн. За да се повиши тяхната ефективност в борбата с кибертормоза, Комисията ще набележи възможности, при които те могат да бъдат прецизирани.
По-конкретно Комисията:
– преразглеждане на насоките на Законодателния акт за цифровите услуги относно защитата на малолетните и непълнолетните лица, за да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на малолетни и непълнолетни лица на вредно съдържание и лесно да докладват за него;
– приемане на насоки на Законодателния акт за цифровите услуги относно доверените податели на сигнали, за да се изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание, включително незаконното съдържание, свързано с кибертормоз;
– Да разгледат кибертормоза на платформите за споделяне на видеоклипове в текущата оценка и прегледа на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ);
– подкрепа за ефективното прилагане на разпоредбите на Законодателния акт за изкуствения интелект (ИИ) относно забранените практики в областта на ИИ, включително когато те се използват за кибертормоз;
– Улесняване на ефективното изпълнение на задълженията за прозрачност съгласно Законодателния акт за ИИ, включително чрез кодекс за добри практики относно маркирането и етикетирането на генерирано от ИИ съдържание, с което може да се злоупотребява за кибертормоз.
Превенция на кибертормоза
Планът за действие насърчава здравословни, отговорни и уважителни цифрови практики от ранна възраст. Предотвратяването на кибертормоза ще бъде в центъра на предстоящия преглед на насоките на Комисията за преподавателите относно насърчаването на цифровата грамотност като част от по-широката цел за укрепване на цифровите умения и подобряване на използването на цифровите технологии в рамките на Съюза на уменията.
Успоредно с това Комисията ще разшири ресурсите за кибертормоз и обучението за училищата чрез центровете за по-безопасен интернет и платформата "По-добър интернет за децата“.
"Ден на безопасния интернет“
Комисията ще продължи да насърчава правата и благосъстоянието на децата онлайн и офлайн чрез Деня за по-безопасен интернет.
Започнал през 2004 г. в ЕС, Денят за по-безопасен интернет вече се чества в около 160 държави и територии по света, като се застъпва за по-безопасен и по-добър онлайн свят за всички. Европейската комисия остава ангажирана с укрепването на правата и благосъстоянието на децата както онлайн, така и офлайн, в цяла Европа и в световен мащаб.
Следващи стъпки
Комисията ще изпълни плана за действие относно кибертормоза заедно с държавите членки, промишлеността, гражданското общество, международните организации и самите деца.
Успоредно с това Комисията работи по предстоящи инициативи, като например пилотното въвеждане на решение на ЕС за проверка на възрастта за запазване на неприкосновеността на личния живот, предстоящия законодателен акт за справедливост в областта на цифровите технологии, експертна група, която да предостави информация за работата на Комисията в областта на защитата на децата онлайн, и проучване на въздействието на социалните въпроси върху психичното здраве.
Контекст
Изчислено е, че около едно на всеки шест деца на възраст между 11 и 15 години съобщава, че е било жертва на кибертормоз, а около едно на всеки осем признава, че е било жертва на кибертормоз.
Според проучване на Евробарометър, публикувано миналата година, над 9 от 10 европейци заявяват, че е спешно публичните органи да предприемат действия за защита на децата онлайн по отношение на отрицателното въздействие на социалните медии върху психичното им здраве (93 %), кибертормоза и онлайн тормоза (92 %) и осигуряването на механизми за ограничаване на неподходящото за възрастта им съдържание (92 %).
Планът за действие относно кибертормоза беше разработен въз основа на целева консултация с над 6 000 деца и по-широка обществена консултация.
Планът за действие се основава на инструментите и правилата, които вече са въведени и които спомагат за борбата с кибертормоза.
Законодателният акт за цифровите услуги изисква от онлайн платформите да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица онлайн. В насоките за защита на малолетните и непълнолетните лица се препоръчват мерки за платформите, като например да се гарантира, че децата могат да блокират и/или заглушават всеки потребител и че те не могат да бъдат добавяни към групи без тяхното съгласие онлайн.
Директивата за аудио-визуалните медийни услуги изисква от платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки, за да се избегне достъпът на непълнолетни лица до вредно съдържание, което включва съдържание, свързано с кибертормоз.
Законодателният акт за изкуствения интелект забранява системите, които манипулират или заблуждават хората, включително децата, по вредни начини, и установява правила относно етикетирането на дълбинни фалшификати, за да се предотврати измамата.
Планът за действие ще повиши видимостта и обхвата на наличните ресурси чрез мрежата от центрове за по-безопасен интернет, които предоставят инструменти за подкрепа на децата, родителите, лицата, полагащи грижи, преподавателите и специалистите по места на национално равнище, както и чрез многоезичната платформа "По-добър интернет за децата“. През 2025 г. около 48 милиона европейски граждани са използвали ресурсите на центровете за по-безопасен интернет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 ...
16:42 / 08.02.2026
Сблъсъци по време на протест срещу Игрите в Милано
08:38 / 08.02.2026
Нападение над студенти в Лондон
17:46 / 07.02.2026
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS