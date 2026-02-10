ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години  е било жертва на кибертормоз
Автор: Десислава Томева 19:01Коментари (0)202
© ФОКУС
Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза.

Планът за действие на ЕК има за цел да защити психичното здраве на децата и тийнейджърите онлайн в ЕС. Планът за действе се основава на: въвеждане на общоевропейско приложение, в което жертвите на онлайн тормоз могат лесно да получат помощ, координиране на националните подходи за справяне с вредното поведение онлайн и предотвратяване на кибертормоза чрез насърчаване на по-добри и по-безопасни цифрови практики. Това съобщават от ЕК, цитирани от ФОКУС.

Общоевропейско приложение за докладване на кибертормоз

Жертвите на кибертормоз трябва да имат ясен и лесен начин да съобщават за тормоз и да получават помощ. Ето защо съществен елемент от плана за действие е пускането на лесно за използване и достъпно приложение за докладване на кибертормоз на национална телефонна линия за помощ. По-важното е, че приложението ще бъде начин децата и тийнейджърите да получат подкрепа и те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи подробен план на приложението, който след това държавите членки могат да използват за адаптиране, превод и свързване със съответните национални служби.

Координиран подход на ЕС

Всеки млад човек в целия ЕС следва да бъде еднакво защитен от кибертормоз. Държавите членки следва да разработят всеобхватни национални планове и да използват общо разбиране за кибертормоза, за да събират и сравняват данни. Това е важна стъпка към по-обединен фронт срещу кибертормоза.

В ход са инициативи за защита и овластяване на малолетните и непълнолетните лица онлайн. За да се повиши тяхната ефективност в борбата с кибертормоза, Комисията ще набележи възможности, при които те могат да бъдат прецизирани.

По-конкретно Комисията:

– преразглеждане на насоките на Законодателния акт за цифровите услуги относно защитата на малолетните и непълнолетните лица, за да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на малолетни и непълнолетни лица на вредно съдържание и лесно да докладват за него;

– приемане на насоки на Законодателния акт за цифровите услуги относно доверените податели на сигнали, за да се изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание, включително незаконното съдържание, свързано с кибертормоз;

– Да разгледат кибертормоза на платформите за споделяне на видеоклипове в текущата оценка и прегледа на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ);

– подкрепа за ефективното прилагане на разпоредбите на Законодателния акт за изкуствения интелект (ИИ) относно забранените практики в областта на ИИ, включително когато те се използват за кибертормоз;

– Улесняване на ефективното изпълнение на задълженията за прозрачност съгласно Законодателния акт за ИИ, включително чрез кодекс за добри практики относно маркирането и етикетирането на генерирано от ИИ съдържание, с което може да се злоупотребява за кибертормоз.

Превенция на кибертормоза

Планът за действие насърчава здравословни, отговорни и уважителни цифрови практики от ранна възраст. Предотвратяването на кибертормоза ще бъде в центъра на предстоящия преглед на насоките на Комисията за преподавателите относно насърчаването на цифровата грамотност като част от по-широката цел за укрепване на цифровите умения и подобряване на използването на цифровите технологии в рамките на Съюза на уменията.

Успоредно с това Комисията ще разшири ресурсите за кибертормоз и обучението за училищата чрез центровете за по-безопасен интернет и платформата "По-добър интернет за децата“.

"Ден на безопасния интернет“

Комисията ще продължи да насърчава правата и благосъстоянието на децата онлайн и офлайн чрез Деня за по-безопасен интернет.

Започнал през 2004 г. в ЕС, Денят за по-безопасен интернет вече се чества в около 160 държави и територии по света, като се застъпва за по-безопасен и по-добър онлайн свят за всички. Европейската комисия остава ангажирана с укрепването на правата и благосъстоянието на децата както онлайн, така и офлайн, в цяла Европа и в световен мащаб.

Следващи стъпки

Комисията ще изпълни плана за действие относно кибертормоза заедно с държавите членки, промишлеността, гражданското общество, международните организации и самите деца.

Успоредно с това Комисията работи по предстоящи инициативи, като например пилотното въвеждане на решение на ЕС за проверка на възрастта за запазване на неприкосновеността на личния живот, предстоящия законодателен акт за справедливост в областта на цифровите технологии, експертна група, която да предостави информация за работата на Комисията в областта на защитата на децата онлайн, и проучване на въздействието на социалните въпроси върху психичното здраве.

Контекст

Изчислено е, че около едно на всеки шест деца на възраст между 11 и 15 години съобщава, че е било жертва на кибертормоз, а около едно на всеки осем признава, че е било жертва на кибертормоз.

Според проучване на Евробарометър, публикувано миналата година, над 9 от 10 европейци заявяват, че е спешно публичните органи да предприемат действия за защита на децата онлайн по отношение на отрицателното въздействие на социалните медии върху психичното им здраве (93 %), кибертормоза и онлайн тормоза (92 %) и осигуряването на механизми за ограничаване на неподходящото за възрастта им съдържание (92 %).

Планът за действие относно кибертормоза беше разработен въз основа на целева консултация с над 6 000 деца и по-широка обществена консултация.

Планът за действие се основава на инструментите и правилата, които вече са въведени и които спомагат за борбата с кибертормоза.

Законодателният акт за цифровите услуги изисква от онлайн платформите да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица онлайн. В насоките за защита на малолетните и непълнолетните лица се препоръчват мерки за платформите, като например да се гарантира, че децата могат да блокират и/или заглушават всеки потребител и че те не могат да бъдат добавяни към групи без тяхното съгласие онлайн.

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги изисква от платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки, за да се избегне достъпът на непълнолетни лица до вредно съдържание, което включва съдържание, свързано с кибертормоз.

Законодателният акт за изкуствения интелект забранява системите, които манипулират или заблуждават хората, включително децата, по вредни начини, и установява правила относно етикетирането на дълбинни фалшификати, за да се предотврати измамата.

Планът за действие ще повиши видимостта и обхвата на наличните ресурси чрез мрежата от центрове за по-безопасен интернет, които предоставят инструменти за подкрепа на децата, родителите, лицата, полагащи грижи, преподавателите и специалистите по места на национално равнище, както и чрез многоезичната платформа "По-добър интернет за децата“. През 2025 г. около 48 милиона европейски граждани са използвали ресурсите на центровете за по-безопасен интернет.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 ...
16:42 / 08.02.2026
Сблъсъци по време на протест срещу Игрите в Милано
08:38 / 08.02.2026
Нападение над студенти в Лондон
17:46 / 07.02.2026
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: