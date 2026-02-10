Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години  е било жертва на кибертормоз

© ФОКУС Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза.



Планът за действие на ЕК има за цел да защити психичното здраве на децата и тийнейджърите онлайн в ЕС. Планът за действе се основава на: въвеждане на общоевропейско приложение, в което жертвите на онлайн тормоз могат лесно да получат помощ, координиране на националните подходи за справяне с вредното поведение онлайн и предотвратяване на кибертормоза чрез насърчаване на по-добри и по-безопасни цифрови практики. Това съобщават от ЕК, цитирани от ФОКУС.



Общоевропейско приложение за докладване на кибертормоз



Жертвите на кибертормоз трябва да имат ясен и лесен начин да съобщават за тормоз и да получават помощ. Ето защо съществен елемент от плана за действие е пускането на лесно за използване и достъпно приложение за докладване на кибертормоз на национална телефонна линия за помощ. По-важното е, че приложението ще бъде начин децата и тийнейджърите да получат подкрепа и те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи подробен план на приложението, който след това държавите членки могат да използват за адаптиране, превод и свързване със съответните национални служби.



Координиран подход на ЕС



Всеки млад човек в целия ЕС следва да бъде еднакво защитен от кибертормоз. Държавите членки следва да разработят всеобхватни национални планове и да използват общо разбиране за кибертормоза, за да събират и сравняват данни. Това е важна стъпка към по-обединен фронт срещу кибертормоза.



В ход са инициативи за защита и овластяване на малолетните и непълнолетните лица онлайн. За да се повиши тяхната ефективност в борбата с кибертормоза, Комисията ще набележи възможности, при които те могат да бъдат прецизирани.



По-конкретно Комисията:



– преразглеждане на насоките на Законодателния акт за цифровите услуги относно защитата на малолетните и непълнолетните лица, за да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на малолетни и непълнолетни лица на вредно съдържание и лесно да докладват за него;



– приемане на насоки на Законодателния акт за цифровите услуги относно доверените податели на сигнали, за да се изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание, включително незаконното съдържание, свързано с кибертормоз;



– Да разгледат кибертормоза на платформите за споделяне на видеоклипове в текущата оценка и прегледа на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ);



– подкрепа за ефективното прилагане на разпоредбите на Законодателния акт за изкуствения интелект (ИИ) относно забранените практики в областта на ИИ, включително когато те се използват за кибертормоз;



– Улесняване на ефективното изпълнение на задълженията за прозрачност съгласно Законодателния акт за ИИ, включително чрез кодекс за добри практики относно маркирането и етикетирането на генерирано от ИИ съдържание, с което може да се злоупотребява за кибертормоз.



Превенция на кибертормоза



Планът за действие насърчава здравословни, отговорни и уважителни цифрови практики от ранна възраст. Предотвратяването на кибертормоза ще бъде в центъра на предстоящия преглед на насоките на Комисията за преподавателите относно насърчаването на цифровата грамотност като част от по-широката цел за укрепване на цифровите умения и подобряване на използването на цифровите технологии в рамките на Съюза на уменията.



Успоредно с това Комисията ще разшири ресурсите за кибертормоз и обучението за училищата чрез центровете за по-безопасен интернет и платформата "По-добър интернет за децата“.



"Ден на безопасния интернет“



Комисията ще продължи да насърчава правата и благосъстоянието на децата онлайн и офлайн чрез Деня за по-безопасен интернет.



Започнал през 2004 г. в ЕС, Денят за по-безопасен интернет вече се чества в около 160 държави и територии по света, като се застъпва за по-безопасен и по-добър онлайн свят за всички. Европейската комисия остава ангажирана с укрепването на правата и благосъстоянието на децата както онлайн, така и офлайн, в цяла Европа и в световен мащаб.



Следващи стъпки



Комисията ще изпълни плана за действие относно кибертормоза заедно с държавите членки, промишлеността, гражданското общество, международните организации и самите деца.



Успоредно с това Комисията работи по предстоящи инициативи, като например пилотното въвеждане на решение на ЕС за проверка на възрастта за запазване на неприкосновеността на личния живот, предстоящия законодателен акт за справедливост в областта на цифровите технологии, експертна група, която да предостави информация за работата на Комисията в областта на защитата на децата онлайн, и проучване на въздействието на социалните въпроси върху психичното здраве.



Контекст



Изчислено е, че около едно на всеки шест деца на възраст между 11 и 15 години съобщава, че е било жертва на кибертормоз, а около едно на всеки осем признава, че е било жертва на кибертормоз.



Според проучване на Евробарометър, публикувано миналата година, над 9 от 10 европейци заявяват, че е спешно публичните органи да предприемат действия за защита на децата онлайн по отношение на отрицателното въздействие на социалните медии върху психичното им здраве (93 %), кибертормоза и онлайн тормоза (92 %) и осигуряването на механизми за ограничаване на неподходящото за възрастта им съдържание (92 %).



Планът за действие относно кибертормоза беше разработен въз основа на целева консултация с над 6 000 деца и по-широка обществена консултация.



Планът за действие се основава на инструментите и правилата, които вече са въведени и които спомагат за борбата с кибертормоза.



Законодателният акт за цифровите услуги изисква от онлайн платформите да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица онлайн. В насоките за защита на малолетните и непълнолетните лица се препоръчват мерки за платформите, като например да се гарантира, че децата могат да блокират и/или заглушават всеки потребител и че те не могат да бъдат добавяни към групи без тяхното съгласие онлайн.



Директивата за аудио-визуалните медийни услуги изисква от платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки, за да се избегне достъпът на непълнолетни лица до вредно съдържание, което включва съдържание, свързано с кибертормоз.



Законодателният акт за изкуствения интелект забранява системите, които манипулират или заблуждават хората, включително децата, по вредни начини, и установява правила относно етикетирането на дълбинни фалшификати, за да се предотврати измамата.



Планът за действие ще повиши видимостта и обхвата на наличните ресурси чрез мрежата от центрове за по-безопасен интернет, които предоставят инструменти за подкрепа на децата, родителите, лицата, полагащи грижи, преподавателите и специалистите по места на национално равнище, както и чрез многоезичната платформа "По-добър интернет за децата“. През 2025 г. около 48 милиона европейски граждани са използвали ресурсите на центровете за по-безопасен интернет.