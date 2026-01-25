ЗАРЕЖДАНЕ...
|Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от съседните на България страни обявиха мащабен протест
Протестите са отговор на правилото 90/180 дни за професионалните шофьори, което според тях създава неравенство спрямо превозвачите извън ЕС и заплашва да дестабилизира веригите за доставки в региона.
Организаторите предупреждават, че спирането на транспорта може да застраши милион тона стоки и да засегне пряко икономиките на всички участващи.
Александър Спасич, генерален секретар на Асоциацията на международните автомобилни превозвачи на Сърбия "Международен транспорт“, заявява, че по време на протеста влизането и излизането на тежкотоварни превозни средства, включително транзитните, няма да бъде възможно.
"Протестите се организират от сръбски, босненски, черногорски и македонски превозвачи. Превозвачите от тези четири страни са подложени на огромен натиск, шофьорите биват арестувани, депортирани и им е забранено да влизат в Шенгенската зона за период от два месеца до две години“, посочва Спасич.
Той добавя, че целта на протеста е да се променят съществуващите разпоредби и ясно да се разграничат професионалните шофьори от нелегалните мигранти, терористите и нелегалните работници.
"Тази ситуация създава неравенство между превозвачите от ЕС и нас, които идваме извън ЕС, и ни принуждава да затваряме компании или да ги преместваме в страни от Европейския съюз. Не можем да работим нормално, губим шофьори в момент, когато вече нямаме достатъчно от тях“, подчертава Спасич.
