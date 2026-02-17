ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивша държава от СССР сега е сред 60-те най-силни икономики
Според Euronews, брутният вътрешен продукт (БВП) на Узбекистан е надхвърлил 133 милиарда евро през 2025 г., което поставя страната сред 60-те най-големи икономики в света. Това са официалните оценки на Международния валутен фонд, цитирани от президента Шавкат Мирзийоев в речта му в края на годината.
Данни за Узбекистан
Узбекистан е република на Съветския съюз, известна като Узбекска съветска социалистическа република (УзССР), от 1924 г. до обявяването на независимостта си на 31 август 1991 г.
Преди девет години икономиката на Узбекистан се оценяваше на около 56 милиарда евро, като през последното десетилетие отбелязваше стабилен растеж.
Икономическият растеж е съпроводен и от нарастващи доходи на домакинствата. Според президента на Узбекистан, БВП на глава от населението ще достигне 3220 евро през 2025 г. , в сравнение с 1750 евро през 2017 г.
Президентът Мирзийоев заяви, че през 2025 г. около пет милиона души са постигнали стабилен доход, докато същевременно 1,5 милиона души са преминали прага на бедността.
Нарастващите доходи доведоха до увеличаване на потребителските разходи. Преди пет години жителите купуваха около 210 000 апартамента и 600 000 автомобила годишно. До 2025 г. тези цифри са се увеличили до 270 000 жилища и един милион превозни средства, което отразява по-силното търсене на пазарите на недвижими имоти и автомобили.
Износ, резерви и инвестиции
Икономическият растеж беше подкрепен от по-високи инвестиции, разширяващ се износ и нарастващо вътрешно търсене.
Според речта на президента Шавкат Мирзийоев, износът на Узбекистан е нараснал с 23% през 2025 г., достигайки 30,7 милиарда евро, въпреки забавянето на растежа на световната търговия. Златните и валутните резерви на страната надхвърлиха 55 милиарда евро, осигурявайки допълнителна финансова стабилност.
Чуждестранните инвестиции достигнаха 39,7 милиарда евро през 2025 г., докато общите инвестиции представляват 31,9% от БВП.
През последните девет години Узбекистан е привлякъл чуждестранни инвестиции на стойност около 120 милиарда евро, в сравнение с 4,1 милиарда евро през 2017 г.
През следващите пет години страната планира да привлече 166 милиарда евро чуждестранни инвестиции и да създаде един милион работни места с по-високи доходи. Планирана е и национална програма за подобряване на производителността и енергийната ефективност в промишлеността, с подкрепата на международни финансови институции.
