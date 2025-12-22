Alphabet обяви, че ще купи разработчика на енергийна инфраструктура Intersect за 4,75 милиарда долара

© Alphabet обяви в понеделник, че ще купи разработчика на енергийна инфраструктура Intersect за 4,75 милиарда долара в брой, плюс поети дългове, тъй като технологичните гиганти харчат милиарди за разширяване на изчислителните и енергийни мощности, необходими за разработването на изкуствен интелект, предава Forbes.



Големите технологични компании увеличиха инвестициите си в енергийни фирми, тъй като енергийните мрежи в САЩ се борят да отговорят на растящото търсене на електроенергия за генериращия изкуствен интелект на фона на засилващата се надпревара за извличане на ползи от бурно развиващата се технология.



Съгласно сделката, компанията майка на Google ще придобие проектите на Intersect за енергийна инфраструктура и центрове за данни, които са в процес на разработка или строителство.



Компанията разполага с активи на стойност 15 милиарда долара, които са в експлоатация или в процес на строителство. До 2028 г. се очаква проектите на Intersect, представляващи около 10,8 гигавата енергия, да бъдат пуснати в експлоатация или в процес на разработка. Това е повече от 20 пъти електроенергията, произвеждана от язовир Хувър.



Придобиването се добавя към поредицата от инвестиции и партньорства на Alphabet в енергийния сектор. По-рано този месец, енергийната компания NextEra разшири партньорството си с Google Cloud, за да изгради нови енергийни доставки за дейността на компанията в САЩ.