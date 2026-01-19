ЗАРЕЖДАНЕ...
|bTV обяви ново назначение
В новата си роля той ще ръководи цялостното стратегическо развитие на платформата с фокус върху разширяването на локалното съдържание, подобряването на потребителското преживяване и устойчивия растеж на услугата.
"Надграждаме нашата успешна история с ясен фокус върху утвърждаването на VOYO като водеща стрийминг платформа в България. С доказан професионалист като Димитър Нойков в екипа ще ускорим развитието и задълбочим връзката с аудиторията чрез повече оригинално съдържание, ексклузивни сериали, филми, спортни събития и коментари, както и качествено дигитално преживяване.“, заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.
Димитър Нойков е утвърден медиен професионалист с дългогодишен опит в управлението и развитието на видеоплатформи и дигитални продукти. В кариерата си е заемал ключови ръководни позиции, свързани с управление на съдържание, изграждане и развитие на стрийминг услуги, създаване и утвърждаване на филмови и телевизионни канали, както и с монетизация и управление на медийни брандове.
