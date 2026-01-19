bTV обяви ново назначение

© bTV Media Group обявява назначението на Димитър Нойков за Ръководител на VOYO за България, считано от 19 януари. Той се присъединява към мениджърския екип на компанията и ще отговаря за управлението на VOYO като самостоятелно бизнес звено в рамките на медийната група на българския пазар.



В новата си роля той ще ръководи цялостното стратегическо развитие на платформата с фокус върху разширяването на локалното съдържание, подобряването на потребителското преживяване и устойчивия растеж на услугата.



"Надграждаме нашата успешна история с ясен фокус върху утвърждаването на VOYO като водеща стрийминг платформа в България. С доказан професионалист като Димитър Нойков в екипа ще ускорим развитието и задълбочим връзката с аудиторията чрез повече оригинално съдържание, ексклузивни сериали, филми, спортни събития и коментари, както и качествено дигитално преживяване.“, заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.



Димитър Нойков е утвърден медиен професионалист с дългогодишен опит в управлението и развитието на видеоплатформи и дигитални продукти. В кариерата си е заемал ключови ръководни позиции, свързани с управление на съдържание, изграждане и развитие на стрийминг услуги, създаване и утвърждаване на филмови и телевизионни канали, както и с монетизация и управление на медийни брандове.