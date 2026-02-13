ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Звездно бебе на хоризонта
Изявлението се появява в публичното пространство месец, след като Бруклин обяви в своя Instagram профил, че е прекъснал контакта със семейството си. Той беше категоричен: "Не искам да се помирявам със семейството си. Не искам да бъда контролиран. За първи път в живота си отстоявам себе си.“
Може ли този разрив да се задълбочи, ако двойката има внуче, но не позволява на баба му и дядо му да го виждат? Предстои да разберем. "Като двама семейно ориентирани хора, би ги наранило да не участват в живота на внучето си. Шансът да разберат за осиновено бебе в Instagram е непреодолим за тях, но, за съжаление, е съвсем възможен“, каза друг източник пред The Sun.
Най-големият син на семейство Бекъм, който живее в Съединените щати заедно със съпругата си, вече е блокирал родителите и братята си в социалните мрежи, съобщиха от New York Post миналата година. "Майка ми и баща ми никога не биха премахнали сина си от Инстаграм!“, каза брат му Круз Бекъм през декември.
"Нека да изясним фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз.“
Припомняме, че в началото на месец февруари 2026 г. стана ясно, че Бруклин започва да "изтрива“ всеки спомен за семейството си от тялото си. Мъжете Бекъм са известни със своите многобройни татуировки, като най-големият от братята не прави изключение. Той неведнъж е показвал кадри на татусите си, посветени на определен член от семейството.
През лятото на 2025 г. Бруклин закри татуировката "момчето на мама“, посветена на Виктория, а няколко месеца по-късно "зачеркна“ и спомена за Дейвид - татуса, който гласеше "Татко“. Брат му Ромео не пропусна да отвърне на удара... с татуировка.
Формулировката на изявлението на Бруклин в Instagram относно семейната вражда придава известна достоверност на слуховете за осиновяване. В публикациите си от месец януари той спомена "бъдещото си семейство“, което може да се приеме за намек, че предстои попълнение.
Публикация от сестрата на Никола, Британи Пелц, също подкрепи това твърдение с текст, който гласи: "Тази мечта е била засадена в сърцето ти с причина. Вярвай ѝ.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3367
|предишна страница [ 1/562 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Една зодия ще има един наистина прекрасен петък 13, напук на суев...
09:28 / 13.02.2026
Новият Христо Стоичков разочарова почитателите си
09:14 / 13.02.2026
Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
06:30 / 13.02.2026
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS