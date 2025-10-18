ИЗПРАТИ НОВИНА
Знаете ли колко алкохол може да понесе тялото ви?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:31
©
Алкохолът е дълбоко вплетен в много култури, социални ритуали и празненства. Но когато става въпрос за вашето здраве, разбирането колко е "твърде много“ е от съществено значение. Човешкото тяло може да преработи безопасно само ограничено количество алкохол и превишаването на това количество – независимо дали от време на време или редовно – може да доведе до сериозни последици.

В повечето страни стандартната напитка съдържа около 10-14 грама чист алкохол, което обикновено изглежда така:

- Бира: 330 мл с 5% алкохол;

- Вино: 150 мл с 12% алкохол;

- Спиртни напитки: 45 мл с 40% алкохол.

Световната здравна организация (СЗО) подчертава, че всяка консумация на алкохол носи известен риск, особено за рак и сърдечно-съдови заболявания. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, мъжете могат да пият до 2 напитки на ден, докато жените могат да пият до 1 напитка на ден. 

Черният дроб е основният орган, отговорен за метаболизма на алкохола. Средно той може да преработи една стандартна напитка на час. Когато превишите тази скорост, алкохолът се натрупва в кръвния поток, централната нервна система се нарушава и преценката, координацията и времето за реакция се влошават. 

Хроничната прекомерна консумация може да доведе до мастно чернодробно заболяване, алкохолен хепатит, цироза, панкреатит и увреждане на мозъка.

Дори и да не се чувствате пияни, тялото ви може да е под стрес. Предупредителните признаци включват чести махмурлуци, нарушения на съня, храносмилателни проблеми, промени в настроението или депресия и повишена толерантност (нужда от повече, за да се усети същият ефект).

Толерантността варира в зависимост от телесното тегло и състав, възрастта и пола, генетиката, лекарствата и съществуващите здравословни състояния. Например, жените обикновено имат по-малко телесна вода от мъжете, така че алкохолът се концентрира по-силно в кръвта им. Възрастните хора метаболизират алкохола по-бавно, което увеличава ефектите му, пише News18.  

.

Някои групи трябва да се въздържат напълно от алкохол:

- Бременни жени;

- Хора с чернодробни заболявания или панкреатит,;

- Хора, възстановяващи се от зависимост;

- Деца и юноши.

Съвети за отговорно пиене: 

- Знайте границите си и се придържайте към тях;

- Яжте преди пиене, за да забавите абсорбцията;

- Редувайте с вода, за да останете хидратирани;

- Избягвайте смесването с наркотици или лекарства;

- Правете редовни почивки от алкохола.

Няма универсален отговор, но умереността е ключова. Ако не сте сигурни дали навиците ви за пиене са безопасни, струва си да се консултирате с медицински специалист.







