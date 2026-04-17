Априлското новолуние през 2026 г. пристига като момент на тишина и подготовка за ново начало. В астрологията тази фаза винаги се е свързвала със засяването на идеи и поставянето на цели, но този път небесното събитие обещава нещо повече от духовна промяна. За четири зодиакални знака Луната ще бъде буквално "златна“, отваряйки неподозирани финансови хоризонти.

Новолунието е време, в което трябва да се доверим на вътрешния си усет и да предприемем онези първи стъпки, които по-късно ще дадат конкретни плодове.

Кои са избраниците на Златната Луна?

Овен: Новолунието действа като стартов пистолет. Овните ще открият смелост да поискат по-високо заплащане или ще стартират проект със сериозна финансова перспектива. Това не е просто ентусиазъм, а начало на по-печеливш период.

Рак: За този знак материалната сигурност е въпрос на вътрешен мир. Лунната фаза ще помогне на Раците да подредят финансов проблем и да намерят нов източник на доход чрез нещо, което е близко до сърцето им.

Скорпион: При Скорпионите настъпва вътрешен поврат. Те ще разберат, че успехът идва от фокусирането в една посока. Новолунието ще им даде ключа за привличане на инвестиции или оценка на умение, което досега е оставало недооценено.

Стрелец: Време за разширяване на хоризонтите. Стрелците ще видят финансов шанс в нови територии – обучение, пътуване или нови партньорства. Материалният успех за тях ще бъде естествен резултат от смелостта им да излязат от зоната на комфорт.

Към април 2026 г. астрологичната обстановка подсказва, че промените в материалния свят ще настъпят за тези, които имат смелостта да посегнат към възможностите, подадени от съдбата.