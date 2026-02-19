ИЗПРАТИ НОВИНА
Зимен ад в Москва: Нивото на снежната покривка може да счупи всички рекорди
Автор: Николина Александрова 15:55
© Газета
Москва е засипана от силен снеговалеж, причинен от циклона "Вали“. Според прогнозите на синоптиците, до края на деня в столицата на Руската федерация могат да се образуват най-високите преспи за цялата зима. Според кмета Сергей Собянин, за денонощието ще падне над 70% от месечната норма на валежите, предава Газета.ру.

"Това е необичайно много. Ситуацията е изключително сложна, но съм сигурен, че градът ще се справи“, подчертава Собянин.

Водещият специалист от метеорологичния център "Фобос“ Евгений Тишковец прогнозира, че този снеговалеж ще бъде един от трите най-силни в историята на наблюденията. Очаква се височината на снежната покривка да достигне 75 см, а на места — 87 см.

Лошото време вече е усложнило ситуацията по пътищата. В Подмосковието на магистрала М-4 "Дон“ са регистрирани масови ПТП. Според данни на Baza, над 160 полета от Москва са забавени или отменени поради снежната буря.

Очаква се снеговалежът да продължи и 20 февруари.


