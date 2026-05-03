Тардиградът, популярен още като "водна мечка“, е микроскопично безгръбначно животно с размер около 1 мм, което обитава почти всяка точка на планетата благодарение на уникалната си способност за адаптация. Тези същества принадлежат към типа Tardigrada, който включва над 1100 вида, отличаващи се с изключителна издръжливост при екстремни условия.

Тардиградите притежават късо тяло с добре развита глава и четири сегмента, на всеки от които е разположен чифт здрави крачета, завършващи с остри нокътчета. Една от най-забележителните им черти е липсата на специализирани органи за дишане и кръвообращение. Вместо това кухината на тялото им е изпълнена с течност, която разнася хранителни вещества и кислород, съхраняван директно в клетките им.

Тези "водни мечки“ се срещат по целия свят – от влажния мъх и цъфтящите растения до пясъка, сладководните басейни и моретата. Силната им адаптивност е довела до голямо разнообразие от родове и видове. Начинът им на хранене също е специфичен: повечето са растителноядни и използват специални копиевидни структури (стилети), за да пробиват растителни клетки и да изсмукват съдържанието им, но съществуват и хищни месоядни видове.

Размножаването при тардиградите е разнообразно и зависи от вида им. Те могат да се възпроизвеждат както по полов път, така и безполово чрез самооплождане или партеногенеза. Тази гъвкавост в биологията и начина им на живот ги прави едни от най-интересните обекти за изследване в природата.