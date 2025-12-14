ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Жената на Христо Шопов окончателно го заряза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:21Коментари (0)1084
© Bulfoto
Жената на Христо Шопов окончателно го е зарязала, след като в продължение поне на 4 години отношенията на двойката бяха разклатени. Тези дни тя е празнувала рожден ден без актьора. Организацията е била поета от сина на двойката Наум Шопов и неговата половинка Теа Минкова. На снимките от партито се вижда голяма компания, но Христо Шопов не присъства в нея.

Партито за рождения ден на актрисата и кастинг режисьор Мариана Станишева е било организирано тайно от сина й Наум и снахата Теа. Те са поканили всички близки на рожденичката, включително сестрата на Теа – Ая, която е бременна, и сестрата на Наум – Невена, която е плод от първия брак на Христо Шопов и с години е живяла в Германия. Тя няма роднинска връзка с Мариана, но е била на празника, става ясно от снимките, публикувани в социалните мрежи. Затова пък никъде не се вижда официалният съпруг на Мариана – Христо Шопов. Възможно е обичаният актьор да е имал друг ангажимент по това време и затова да е пропуснал празника на жена си. Но е слабо вероятно синът му да организира парти за майка си, без да го съобрази с програмата на баща си.

Ако двойката все още беше заедно, или Шопов-младши би избрал друга дата, за да събира родата и приятелите, или Шопов-старши би уредил ангажиментите си така, че да е свободен на рождения ден на жена си. Известно е, че той е актьор на свободна практика и никой не може насила да го накара да работи в дни, които са важни за него и семейството му. Явно обаче разривът между двамата съпрузи вече е толкова сериозен, че те дори не си правят труда да го крият, появявайки се един до друг по важни поводи.

За проблемите в семейство Шопови се говори от години. Повод за това стана внезапното прекъсване на отношенията на Наум с баща му. С години водещият на "Ергенът" беше близък с родителите си, но изведнъж в началото на пандемията той започна да показва близост само с майка си. Веднага стана ясно, че нещо в семейството куца. След това се разчу, че Христо се развежда с Мариана.

През февруари миналата година обаче покрай скандала на Шопов-старши със съседката му Патриша Тийвс, която го обвини, че я е заплашвал с убийство, насочвайки пистолет към нея, стана ясно, че съпрузите отново са се събрали. Тийвс била паркирала пред гаража, а Мариана паркирала така, че чужденката да не може да излезе с автомобила си.

След това Патриша намерила счупената чистачка на колата си в кофата за боклук пред дома на Шопови. Скарала се с Мариана, а Шопов извадил пистолет срещу натрапницата, с която отдавна имали конфликти. Актьорът беше арестуван, а тези дни стана ясно, че делото му се отлага за пореден път – очаква се да се гледа през февруари.

От целия скандал стана ясно, че Станишева и Шопов отново живеят заедно. Сега обаче от снимките от рождения ден на Мариана се вижда, че двойката пак е разделена. Явно съпругата се е отказала от популярния си мъж – поне засега. До момента нито Христо, нито Мариана, нито Наум са потвърдили или отрекли публично за проблемите в семейството. Наум само веднъж си е позволил за коментира въпроса и то индиректно. Запитан преди време за истината за своите родители, той каза, че най-трудно му е да бъде груб с хората, когато не са тактични, пише "Уикенд".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Андреа: След раздялата с Кубрат се излагах много
12:47 / 14.12.2025
Певицата Емилия: Бях много срамежлива, но тя ме подкрепи да се от...
22:21 / 13.12.2025
Бизнесмен: Викнах полиция заради Дениз Хайрула!
21:38 / 13.12.2025
Една от най-богатите жени в света днес навърши едва 36
20:19 / 13.12.2025
Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на...
20:12 / 13.12.2025
Жена на 68 години: Умрях за 11 минути, бях в рая и ада, никога ня...
17:23 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Купа на България сезон 2025/2026
Масова стрелба на плаж в Австралия
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: