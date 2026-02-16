ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо щастливото тяло търси баланс – и в емоциите, и в храната, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
За съжаление много от хората осъзнаваме доста късно колко много вреди може да ни нанесе това незнание.
Днес сме поканили за разговор гастроентеролога и диетолог д-р Тихомира Георева, която ще сподели с нас интересни научни факти и истини за храненето.
Ще разберем, че любовта, хормоните и апетитът са много по-свързани, отколкото ни се иска да признаем. Ще научим още, че щастливото тяло не се бори със себе си. То търси баланс – и в емоциите, и в храната.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
