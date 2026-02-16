ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо щастливото тяло търси баланс – и в емоциите, и в храната, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:53Коментари (0)259
©
Днешната тема на предаването е темата за храненето. Храната, на която все по-често обръщаме внимание. Не я ядем само, за да съществуваме, а тя се превръща в нещо като философия и религия дори. Няма съмнение, че за нея трябва да знаем възможно повече, за да бъде пълноценен животът ни.

За съжаление много от хората осъзнаваме доста късно колко много вреди може да ни нанесе това незнание. 

Днес сме поканили за разговор гастроентеролога и диетолог д-р Тихомира Георева, която ще сподели с нас интересни научни факти и истини за храненето.

Ще разберем, че любовта, хормоните и апетитът са много по-свързани, отколкото ни се иска да признаем.  Ще научим още, че щастливото тяло не се бори със себе си. То търси баланс – и в емоциите, и в храната.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.   


