|Защо пием шампанско на Нова година?
В тази статия разглеждаме произхода на традицията да се пие шампанско на Нова година и споделяме няколко любопитни факта за тази емблематична напитка.
Произход на шампанското
Шампанското води началото си от френския регион Шампан, където пенливото вино се произвежда още от XVII век. В началото мехурчетата в напитката са били възприемани като недостатък, но впоследствие методът на производство, разработен от монаха Пиер Периньон, превръща шампанското в световно признат деликатес.
Шампанското бързо става напитка на кралете и аристокрацията, символизирайки лукс и празничност. В онези времена то се сервирало само на тържествени събития, което подчертавало неговата уникалност. Дори и днес шампанското се свързва с изискан вкус.
Как шампанското става напитка за празненства
Още от времето на френските кралски дворове пенливото вино се асоциира с тържества. През XIX век шампанското започва активно да се рекламира като напитка за специални поводи. То се консумира на сватби, балове и празници, постепенно намирайки своето място в новогодишните чествания.
Мехурчетата, които се издигат нагоре, символизират нови надежди и желания, което прави шампанското перфектно за отбелязване на Новата година. Освен това, лесното му отваряне в кулминационния момент – удара на полунощ – го превръща в неизменна част от празничните събития.
Традицията на новогодишното шампанско: От Европа към света
Традицията да се пие шампанско на Нова година започва да се разпространява в Европа през XIX век. В Руската империя този обичай се появява по време на царската епоха, когато френските вина били високо ценени. С течение на времето традицията се разпространява и в други държави, благодарение на популярността на европейската култура.
Днес чаша шампанско в полунощ е неразделна част от новогодишните празници в целия свят. Дори в страни, където Нова година се празнува по различен календар, пенливото вино остава популярно, обединявайки хората от различни култури в празнична атмосфера.
Любопитни факти за шампанското:
Във всяка бутилка шампанско има около 49 милиона мехурчета.
Най-скъпото шампанско в света струва над 2 милиона долара за бутилка.
За да запазите вкуса му, шампанското трябва да се охлажда до 6-9°C.
Само вината от региона Шампан във Франция имат право да бъдат наричани "шампанско“.
Някои бутилки шампанско могат да отлежават с десетилетия, запазвайки уникалните си вкусови качества.
Отварянето на бутилката под ъгъл от 45 градуса предотвратява загубата на излишен газ.
